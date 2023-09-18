我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

新時代的三毛或台灣莒哈絲? 鍾文音：討厭被當旅行作家

記者陳宛茜／台北18日電
聯合報文學大獎贈獎典禮暨高峰對談昨天在孫運璿科技‧人文紀念館多功能講堂舉行，作家郭強生（左起）、梅家玲、鍾文音、駱以軍、楊澤進行對談。(記者葉信菉／攝影)
聯合報文學大獎贈獎典禮暨高峰對談昨天在孫運璿科技‧人文紀念館多功能講堂舉行，作家郭強生（左起）、梅家玲、鍾文音、駱以軍、楊澤進行對談。(記者葉信菉／攝影)

小說家鍾文音擅長情慾和浪遊書寫，曾被形容為「新時代的三毛」、「台灣的莒哈絲」，甚至是「電子花車的閃亮三姊妹」。昨天她在「聯合報文學大獎高峰對談」中透露， 自己擺過地攤、當過櫃姐，若沒拿到文學獎「現在或許是服裝設計師」，還曾想過當長照照顧服務員，或是「到安寧病房朗讀楊澤的詩 」。但她最終仍選擇了文學，「用文學獎帶給我的夢幻走到現在。」

「聯合報文學大獎高峰對談」昨以「紅塵幻遊」為主題，由詩人陳義芝擔任主持人，邀請詩人楊澤、小說家駱以軍、郭強生與學者梅家玲，和本屆大獎得主鍾文音對談得獎作「別送」。

梅家玲提問，這本書原本名為「帶你上高原」，為何最後改成「別送」？鍾文音表示，「帶你上高原」是為了對應前作「想你到大海」。但她厭惡被貼上「旅行作家」標籤，「我旅行是為了自己，為什麼要貼上觀光的標籤」，因此決定改掉有旅行味道的「帶你上高原」。此外，「別送」也是她長照母親時的口頭禪，只要母親呼吸困難，她就會像咒語般默念「別送」—祈禱母親「別送」醫院。

陳義芝認為，「別送」可以參生死、也可以參情慾，從人間圖像連結到佛性，超越宗教和文學的界線，就像遠藤周 作的「深河」，可以當成佛教文學的範例。

郭強生則說，華文小說中從來沒出現像「別送」這樣大開大闔、願意把女體置於小說核心的作品，「補足華文文學的缺口」。書中所探討的也不只是長照議題，而是台灣從半農社會走到此一階段，「整個文化底蘊夠不夠支撐繼續走下去。」

駱以軍形容鍾文音用唐卡的繪圖方式完成此書，每個細節都有宗教儀式，「每一個感覺的觸鬚都帶著銅錘秤砣」撞擊讀者。小說中圍繞在母女身邊的醫院、病人與看護「宛如精細的浮世繪」，也像是「故障時光的巴洛克書寫 」。

楊澤形容鍾文音和駱以軍都是「都會荒原上的漫遊者」，作品傳達現代性的三個面向—短暫性、過渡性和虛幻性。此書「用肉身衝撞社會」，鍾文音宛如「肉身菩薩」，將自己經歷過的昇華為文學，「拉著讀者去面對死亡。」

長照 觀光 華為

上一則

陳吉仲請辭獲慰留？鄭文燦：需把進口蛋問題說清楚

下一則

共機台海活動次數創新高 台國防部籲北京停止破壞性行為

延伸閱讀

新時代的三毛或台灣莒哈絲？鍾文音：討厭被當旅行作家

新時代的三毛或台灣莒哈絲？鍾文音：討厭被當旅行作家
推動台灣文學英譯 譯者徵選11月底截止

推動台灣文學英譯 譯者徵選11月底截止
日本魔法文學館11月開幕 魔女宅急便原作者任館長

日本魔法文學館11月開幕 魔女宅急便原作者任館長
台灣作家陳思宏將再訪紐約 參加布魯克林圖書節

台灣作家陳思宏將再訪紐約 參加布魯克林圖書節

熱門新聞

魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」（中央社）

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝

2023-09-12 09:57
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。（取材自連勝文臉書）

87歲連戰近況照曝光 韓國瑜北上探訪 連勝文：約了很久

2023-09-14 22:19

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警