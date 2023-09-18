聯合報文學大獎贈獎 鍾文音：母親讓我知道寫到不能寫

聯合報文學大獎贈獎典禮暨高峰對談，17日在孫運璿科技‧人文紀念館多功能講堂舉行，聯合報執行董事項國寧（左）贈獎給作家鍾文音（右）。(記者葉信菉／攝影)

「母親讓我知道愛到不能愛，走到不能走，寫到不能寫」。小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲第10屆聯合報文學大獎，昨天舉行贈獎典禮，由聯合報執行董事項國寧贈獎。「別送」以鍾文音長照 母親的經驗為原型，描述一名單身中年女子照顧臥病母親，最後帶著母親骨灰來到西藏潛修佛法，超度母親也超度自己；她昨天致詞時感性表示，母親的靈魂應該已經來到現場，「這個獎是獻給她的」。

項國寧致詞時表示，聯合報自1976年開始舉辦聯合報文學獎，2014年轉型為聯合報文學大獎，迄今已有47年的歷史。鍾文音是聯合報文學大獎舉辦10屆以來，第二位獲獎的女性作家。

項國寧指出，鍾文音從上世紀末得「聯合文學新人獎」嶄露頭角，一路走到拿下聯合報文學大獎，充分展現大獎要求的三種力道：續航力、影響力與創造力。

「我的內心彷彿經歷過一場超跑 ，歷經飆速和碰撞、起火燃燒」。鍾文音形容在母親病榻寫作「別送」的過程是「所有碎片的疊加」，到現在依然充滿對母親的思念。她透露，年輕時得過許多文學獎，卻不敢讓母親知道，深怕獎金被母親拿走、自己無法走到海角天涯，「現在非常希望她在場，卻是不可能」。

鍾文音說著說著，突然起了一身雞皮疙瘩，深信母親的靈魂「應該已經來了」。她認為和母親一起「走了這麼多年、受了這麼多苦」，這個獎如果沒獻給母親，「對我來說就是踩空的」。

鍾文音回憶，她在20多歲時拿到聯合報文學獎的散文獎和小說獎，「拿到文壇的成年禮」，得獎作品「我的天可汗」便是以母親為主題。那時被她形容為「巨大的母后」的母親，多年後成為病榻上的「巨嬰」；寫母親成為辨識鍾文音作品最深刻的符號，她的母親也成為台灣文學的公共財。

鍾文音形容此次得獎是「中年大禮」，感謝評審讓她的餘生變得珍貴，「彷彿吃了天山雪蓮，寫作可以不衰老」。

「我已經開始啟航另一段寫作的旅程。」她許願未來的作品如春雨下在生命蕭索的人的土地上，「讓他們感到一絲微光的可能」。

聯合報文學大獎僅設一名得獎者，獨享獎金101萬元（台幣，約3.2萬美元），是台灣常態型文學獎中獎金最高者。第10屆聯合報文學大獎贈獎典禮暨高峰對談昨在孫運璿科技．人文紀念館多功能講堂舉行，曾獲第8屆大獎的作家郭強生也參與對談。