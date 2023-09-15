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大牙曝香港報案 喊話黑人「請務必配合調查」

記者杜沛學／台北15日電
大牙面對官司坦言壓力大。（圖：摘自臉書）
大牙面對官司坦言壓力大。（圖：摘自臉書）

前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署昨以被告身分傳喚大牙，庭訊約半小時結束，訊後大牙僅表示「謝謝大家關心」便離去。

上月16日，檢方以告訴人身分傳喚陳建州，同樣也是約半小時結束庭訊，陳離去時表示一切交由司法處理，上車前還在雨中鞠躬比讚，引發不少議論。

大牙昨早也在臉書發文透露：「這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大。」

大牙表示：「我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too 運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」

大牙也針對案件說明，「過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。」

對於黑人對她的控告，大牙也說：「至於我個人目前在台灣被訴刑事妨害名譽案件部分，謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多做說明，接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝。」

「黑人」陳建州上個月首度出庭。(本報資料照片)
「黑人」陳建州上個月首度出庭。(本報資料照片)

香港 黑人 陳建州

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