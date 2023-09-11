新竹市前文化局長曝高虹安男友干政 「遲早會出事」

新竹市文化局長錢康明10日被去職。(本報資料照片)

新竹市文化局長錢康明昨日被去職，上周接二連三透過臉書 發文，讓外界有如觀賞連續劇般精采，今天清晨5時，錢康明再次於臉書發文，除說自己「終於不是新竹市文化局長」，也提到8月28日曾被市長高虹安叫去市長室，聽不懂高說了什麼「具體原因」，只說要他做到9月10日，當時，他還一度提醒高要注意「好朋友」（男友）的所作所為，遲早會出事。

錢康明在臉書說，已過零時，終於，不是新竹市文化局局長了，好聚好散是這幾天最多人勸我的話，但是不想好聚好散的不是他啊！大家去勸勸高虹安吧！

錢康明說，8月28日下午5時他被叫去市長室，根本聽不懂高虹安說了什麼「具體原因」，對方就要他做到9月10日，他請現場Anny主任離開後，和高虹安單獨進行一場私下對話，提醒高要注意好朋友（男友）的所作所為，遲早會出事，高覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。

錢康明說，他（高虹安男友）不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把自己約出去談新竹市跨年晚會是不對的；「特別關心」市府內的一些事情是不對的；在外面「幫忙談事情」是不對的。

錢康明指出，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上能切割，若不是因為高的身分，高的好朋友（男友）會有那麼多和別人「幫忙談事情」的機會嗎？一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。請市長的好朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長吧！

錢康明上周頻頻透過臉書發文，從「全身而退安全下莊」到「我再忍四天」，之後又發文指「做了一個擋人財路的夢」，高潮起伏的發文，讓大家都等著錢康明離開公職後的真心話劇場 。