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詐林百里妻子等人吸3億多 名媛朱立安二審改判10年

記者王宏舜／台北6日電
名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗推銷基金詐財。記者王宏舜／攝影
名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗推銷基金詐財。記者王宏舜／攝影

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，台北地方法院依證券投資信託及顧問法等罪判她12年徒刑，另依偽造文書罪判4月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今就證券投資信託及顧問法部分改判10年徒刑。

同案另有黃彥中、鄭秀英2被告，一審依銀行法非法經營銀行業務罪各判5年6月、2年徒刑，二審改為2年、1年4月，皆緩刑。

朱立安被控涉犯非法銷售境外基金罪、非法經營銀行業務罪，詐欺取財罪、行使偽造私文書罪，偵查中羈押，一度獲法官裁定2000萬元交保，不過，朱女喊價欲以50萬元交保，被認定保金與犯罪所得不成比例。

檢方指控，朱立安向何莎等被害人謊稱是證券公司董事，推銷「AXIS」基金，稱不會有風險，3年屆滿可全數贖回，為了取信於何莎，帶何莎至辦公室參觀，何莎於2014年、2016年匯出420萬元人民幣、100萬美元約合台幣5000萬元給朱女。

朱立安一審開庭時說，檢方起訴稱的兆富集團、兆富資產、兆富證券是鏵亞集團、鏵亞證券、鏵亞資產的前身，是白嘉輝的公司，她不是負責人，她2014年1月到2015年5月擔任香港鏵亞證券董事兼台灣區聯絡人，至於檢察官查扣的文宣品，則是白嘉輝以前香港辦公室的員工所交付。白嘉輝從2016年初即下落不明。

依檢方起訴，朱立安吸金3億7089萬4730元，黃彥中、鄭秀英吸金8.4萬美元、新台幣29萬元不等，檢方認為，朱立安致眾多被害人投入畢生積蓄，建請法院對她從重量刑。

北院認為朱立安身為ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司與璟琦公司、大爾元公司負責人，也曾擔任鏵亞金融集團的董事及台灣地區聯絡人、AXIS基金公司董事，竟先夥同白嘉輝，在我國境內推行虛構的AXIS戰略基金，宣稱不實的基金投資項目，並以可獲得穩定、豐厚利潤的話術非法吸收資金，其後又自行創設、推出未經登記、亦未實際營運的VCH基金，再向他人吸收資金，合計非法吸收的資金高達美金2190萬3000元、人民幣1110萬元，她更因而獲利美金1279萬1262元、人民幣880萬829元，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，使投資人蒙受重大損失。

案件上訴後，台灣高等法院刑度較一審減少。

證券 投資 香港

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