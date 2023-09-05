台表演藝術推手 新象基金會創辦人許博允80歲辭世

《許博允創作生涯六十周年》樂展，是許博允最後一次在公共場合露面。(圖：新象文教基金會提供)

新象基金會創辦人許博允4日早晨病逝，享壽80歲。新象員工證實，妻子樊曼儂宣布此一噩耗，相關事宜還在處理中。許博允創立「新象活動推展中心」，從事專業文化活動舉辦事宜，範圍擴及音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、攝影、雕塑 的演出、展覽及講座，對台灣的表演藝術有重大影響。

許博允為新北市淡水區人，出生於日本 東京。其祖父為淡水富商許丙。許博允除作曲以外，也曾設計高爾夫球場，作過專欄作家、電視節目製作人、主持人，創辦新象基金會，曾任台北市政府市政顧問。妻子樊曼儂也是音樂家。

許博允畢業於建國中學，高中畢業時適逢祖父去世，對他造成很大打擊。當時他又喜歡老莊的無為思想，因此沒有參加大學聯考。1960年啟蒙於許常惠教授，研習理論作曲及小提琴。許博允1978年創立「新象活動推展中心」，致力推動台灣的表演藝術。

雲門舞集創辦人林懷民聽聞噩耗不禁落淚，受訪時語帶哽咽。「他開拓整個台灣社會的眼界。」林懷民指出，許博允是他們那一代「最有才氣的音樂家」，創辦新象之後大量減少作品。但新象在兩廳院尚未落成前，為台灣引進許多國際一流的表演節目，是台灣表演藝術最重要的開拓者。

林懷民舉例，1983年，新象邀請羅斯托波維奇指揮美國國家交響樂 團來台演，於台北演出時現場同步衛星實況轉播，於全美400多個電視網立即播放，等於文化外交。1997年，新象耗資5億台幣邀請「三大男高音」帕華洛帝(L. Pavarotti)、多明哥(P. Domingo)、卡列拉斯(J. Carreras)在台北開唱，更是前無古人、後無來者的驚天之舉。

林懷民形容許博允「浪漫、不拘小節」，這種藝術家特質充分展現於籌辦新象活動，「不管後果，想做什麼就什麼」，也因此打開了台灣人的眼界。