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「誰摔死了李新」 旁白未查證 盛竹如改判誹謗

記者林孟潔／台北1日電
郭新政、盛竹如。（本報資料照片）
郭新政、盛竹如。（本報資料照片）

前立委羅淑蕾不滿已故台北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，並在臉書貼她的照片稱「吹狗蕾」，她自訴郭新政與影片旁白盛竹如、律師陳逸鴻加重誹謗罪嫌，一審判決郭新政、盛竹如、陳逸鴻無罪；案件上訴，台灣高等法院昨改判郭新政、盛竹如有罪，陳逸鴻仍無罪。

高院今依散布文字誹謗罪判郭新政4月得易科罰金之刑、公然侮辱罪判罰金8000元台幣；盛竹如則被依散布文字誹謗罪判拘役50日，得易科罰金，兩人均可上訴；陳逸鴻則無罪確定。

李新2017年9月28日墜樓身亡，郭新政製作「誰摔死了李新」系列影片上傳臉書和YouTube，內容提及「羅淑蕾與黑道掛勾脅迫郭新政」、「羅淑蕾逼迫大展當鋪負責人交出郭新政之當票，並將該當票變造後提出法院作為證據」、「羅淑蕾聯絡黑道押沈家民出面」、「羅淑蕾背信忘義勾結他人，進而操縱黑道陷害郭新政」。

羅淑蕾。（本報資料照片）
羅淑蕾。（本報資料照片）

郭新政臉書粉絲專頁中出現提及「吹狗蕾、撒豆順是狐群狗黨，平日魚肉鄉里，做盡壞事，台灣最黑的政客就這兩位」、「吹狗蕾臭名遠播，隨便問都知道這廝的名聲」、「你一個落魄政客早已被邊緣化，被老百姓的雪亮雙眼淘汰。現在卻甘願去做人家的咬人狗，發私訊騷擾粉絲的行為，實在是悽涼」等語，並附上她的照片。

羅淑蕾認為郭新政、盛竹如等人毀損她的名譽，自訴加重誹謗罪嫌，郭新政、盛竹如等人否認犯罪，台北地院一審判郭新政等人均無罪；案件上訴，高院指出，影片就黑道事件、變造證據部分，主要討論「在大展當舖協調如何讓蕓賞公司取回珠寶」一事，但蕓賞公司、沈家民、郭新政間的另案訴訟，已於影片上傳前經法院判決確定。

再者，律師陳恒寬作證也稱每集影片頭顯示的「本影片，每一個字、每一張圖、每一份資料，都來自公開資訊及法院文件，並經律師事務所逐字查核，絕無虛構造假」部分，僅查核使用曾參與的訴訟案件中的證據資料，其餘部分並未查核，且播映之前，沒有再次觀覽影片內容，郭新政也沒有先將影片提供給他瀏覽。

法院認為應以高標準看待郭新政、盛竹如的合理查證義務，而他們以網路散布影片，散布力甚強，但言論的公益性卻甚低，認為羅淑蕾名譽權保障程度應較高，一審判決無罪不適當。

判決指出，盛竹如主張是照唸郭新政交給他的文稿，但盛竹如為具知名度電視台新聞主播，收費擔任影片主持人，卻一再辯稱「我本於台灣第一個新聞主播的身分」、「主播只播新聞不用查證」、「時間過的太久了」、「我年紀也已經83歲，記不太清楚我做了什麼查證」，顯然未盡任何查證責任。

另外，郭新政任由臉書粉絲專頁出現辱罵、形容羅淑蕾為狗的侮辱性言詞，已符合公然侮辱的構成要件，一審判決無罪也不妥，因此撤銷改判有罪。

臉書 高院 YouTube

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