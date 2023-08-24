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顧寶明千萬遺產 長女告三媽偽造文書、侵占 起訴

記者蔣永佑／台北24日電
顧寶明死後留下千萬遺產，涉嫌遭第三任妻子陳燕青占為己有遭顧家長女顧乃玠提告。(圖：果陀劇團提供)
顧寶明死後留下千萬遺產，涉嫌遭第三任妻子陳燕青占為己有遭顧家長女顧乃玠提告。(圖：果陀劇團提供)

喜劇大師顧寶明去年3月因心肺衰竭過世，但他隔年忌日前夕，由顧寶明與第一任妻子所生的女兒顧乃玠，卻指控第三任妻子繼母陳燕青，在父親留下的上千萬銀行存款分次轉入自己個人帳戶，為此對陳女提告，陳女則辯稱因財產為夫妻共有。台北地檢署今偵結，認定陳女涉嫌偽造文書及侵占顧寶明遺產共1058萬3320元，將陳女依法起訴並建請法院宣告沒收不法所得。

檢方調查，顧寶明出道長達45年的，與第一任妻子生下顧乃玠，與第二任妻子生下一子，55歲時迎娶小他33歲的第三任妻子陳燕青，而陳女甚至比顧乃玠還小7歲。

顧寶明過世後，顧乃玠負責處理父親遺產，向國稅局調閱財產清冊，竟發現在父親過世後10天，其華南銀行700萬元銀行定存就被解約，連同原本200多萬的活存，透過網路銀行，分為100、200萬不等的金額，匯入陳燕青新光銀行帳戶。

另外，顧寶明證券戶內的台積電、兆勁、達欣工等3檔股票同樣遭人賣出，得款65萬4942元也全部進了陳燕青的口袋。顧乃玠不滿父親遺產遭陳女侵占提告，陳女到案後，主張與顧寶明堅財產為夫妻共有，否認侵占、偽造文書等犯行。

台積電 股票 證券

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