繼承恩師2億元遺產 製作人邱瓈寬逆轉勝

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下2億多遺產，裴的3名弟妹未獲遺產，質疑遺囑效力，提確認遺囑無效之訴，台灣高等法院23日判斐祥泉的遺囑有效。 (本報資料照片)

製作人邱瓈寬恩師裴祥泉8年前病逝，留下台幣2億多(約627萬美元)遺產，代筆遺囑交代，其中邱瓈寬獲30%，裴3名弟妹則未獲遺產，胞妹提確認遺囑無效之訴。一審認為遺囑欠缺3名適格見證人見證，代筆人也不適格，判遺囑無效。台灣高等法院昨改認定遺囑有效。

高院 認定裴祥泉製作遺囑時，為求遺囑能有效並得依遺願分配遺產，已將擔任遺囑見證人的陳羿彣、謝雅玲排除於受遺贈者之外；不能漠視裴祥泉「家裡人一毛錢都不給」心願，反使遺產全歸法定繼承人取得，因此判遺囑有效。仍可上訴。

裴祥泉胞妹裴祥麟提告，哥哥2015年5月23日死亡，她與兩名兄弟應繼承遺產，但辦理遺產稅申報時，發現邱瓈寬已以遺囑執行人身分辦過，才發現哥哥在當年1月21日立有代筆遺囑，記載「公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）30%，阿寬30%，漢星公司員工20%，剩下的20%，就給那些需要照顧的人，美政、娟娟、賴副總、阿照、小鄒、大包，還有平日善款也不要漏」。

裴祥麟認為，遺囑見證人陳羿彣（兼代筆人）、謝雅玲、陳舜芳都是漢星員工，民法規定受遺贈人不得為遺囑見證人，請求確認遺囑無效。

邱瓈寬說，恩師久病在床，預立遺囑時載明「我孤家寡人，沒家庭，也沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，他的手足在病危時才探視，讓他覺得虛假。邱瓈寬說，18歲就跟隨恩師，猶如親人，製作遺囑時她並不在場，不知道遺囑內容。

北院以遺囑製作有瑕疵，判無效，邱女上訴；二審開庭時，雙方就裴祥麟是否對裴祥泉有重大精神虐待侮辱爭執，裴女律師主張過年時，裴祥泉都會贈經濟狀況不好的妹妹10萬元紅包，若鬩牆怎麼可能還送禮。邱女律師則說多年來外界根本不知道裴祥泉還有手足，他們是死者病危時才出來「虛情假意」。