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大S告汪小菲母子 張蘭斥炒作促道歉 大S律師：歡迎來告

台灣新聞組／台北9日電
大S（右）對前夫汪小菲（左）與前任婆婆張蘭提告。（取材自臉書）
大S（右）對前夫汪小菲（左）與前任婆婆張蘭提告。（取材自臉書）

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚兩年半，前婆婆張蘭和前夫汪小菲期間不斷在抖音直播間持續對大S及家人各種侮辱、誹謗，有意或無心地操作對岸網友輿論，大S在2月透過律師對張蘭、汪小菲兩人分別提告，分別於3月、4月立案，一併提告抖音平台。

張蘭多次在直播中飆罵徐家人，包括玩哏酸大S，在手指上畫戒指、脖子上畫紋身，還推廣綠茶、滷蛋等套餐，甚至搭上潮流賣床墊，有網友算出，張蘭靠罵大S，成功讓直播間的粉絲數飆升，締造了上億營業額。

大S工作室昨天轉發律師鄧高靜聲明，表示大S針對張蘭和汪小菲母子，自去年起在抖音及直播中多次對她進行侮辱毁謗，已正式提出告訴，並將過程宣布，提醒網友不要隨之起舞謾罵，否則蒐證提告。

對此，張蘭昨晚曬出律師函回擊，但發函對象非大S本人，而是大S委託的律師及律所，「望貴所及鄧高靜律師立即停止炒作及侵權行為，通過網路社交平台向張蘭女士賠禮道歉」；而大S的律師鄧高靜深夜在微博回應：「當事人決定何時公布維權進展是當事人的權利」、「手上證據充分，並已提交法院，歡迎來告」。

此外，汪小菲一度在網路上公開雙方離婚協議書，疑似未隱匿大S個資，因此遭大S提告。台北地檢署原本前天傳喚大S出庭，但最後僅有她律師現身。

據了解，北檢為釐清案情，原打算有意傳喚大S以告訴人身分出庭，並確認提告內容，但她最後仍未現身，僅由委任律師賴芳玉出庭，但律師對案情三緘其口。

大S與汪小菲離婚後，雙方本來相安無事，後來開始各自透過網路隔空互嗆，最後為了汪小菲母親張蘭有關房貸、電費等事，鬧得不可開交。先是由大S出具房貸銀行帳戶往來紀錄，證明兩間房子都是她貸款購入，不料汪小菲竟在微博秀出2人離婚協議，及離婚後女方持續以男方信用卡購物的消費清單，其中揭露了不少女方個資全，大S因此對汪小菲提出違反個資法相關告訴。

鄧高靜律師聲明。(取材自鄧高靜微博)
鄧高靜律師聲明。(取材自鄧高靜微博)

大S 汪小菲 抖音

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