又1女控性侵 黃子佼35萬交保 發犯罪被害人保護命令

藝人黃子佼（中）被控涉性侵及毒品等罪，台北地檢署4日搜索約談黃子佼到案，檢方偵訊後命其35萬元台幣交保、限制出境。(記者林澔一／攝影)

藝人黃子佼 今年6月遭爆曾在網紅Zofia未成年時，強吻女方並拍攝裸照，事後拍道歉影片卻爆料大小S等藝人吸食毒品 。有民眾告發黃涉犯妨害性自主、毒品等罪，另有被害人出面提告，台北地檢署昨天指揮婦幼隊搜索黃的住家與工作室，檢察官複訊後命黃35萬元（台幣，約1萬1000美元）交保、限制出境，並比照藝人NONO發出「犯罪被害人保護命令」。

「犯罪被害人保護命令」是羈押替代處分的特別規定，賦予檢察官、法官在案件偵審過程中，得視個案情形，並參酌犯罪被害人或其家屬意見，必要時核發犯保令，命被告遵守一定事項，包括禁止被告對被害人或家屬有身體或財產危害、恐嚇、騷擾、接觸等行為。

今年6月19日，旅法網紅Zofia自行在個人粉絲專頁發文，爆料10多年前自己把黃子佼當作是個令人尊敬的演藝圈前輩，不料竟遭對方在車上強吻，及以藝術為由在飯店強拍裸照，甚至她因懼怕不已流淚，黃還說「你流淚的時候也很美」。

由於案發時Zofia年僅17歲尚未成年，加上黃子佼後來也自拍道歉影片，證實女方所言非虛，有民眾因而向北檢告發。不過，檢警昨天大動作的搜索偵辦，其實是另有女子指控黃子佼在她未成年時性侵 ，所以針對此案展開調查。

據了解，面對檢警訊問，黃子佼否認性侵，辯稱雙方是合意性交，他表示因當時在拍攝藝術照，為拍攝需要，在沒有強迫對方的前提下，與女子發生性關係。

黃子佼在道歉影片中，毀滅性爆料指稱大小S等藝人多年前在夜店吸毒，檢方另針對施用毒品部分，以證人身分訊問黃子佼，確認有那些藝人涉毒。專案小組搜索黃的住居所時，妻子孟耿如也在一旁，現場未搜獲毒品，但有對黃採尿檢驗。黃交保後，在保鏢開道下，搭車迅速離去。