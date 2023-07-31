台大心理系名譽教授黃光國辭世 享壽78歲

台大心理系名譽教授黃光國過世，享壽78歲。(本報資料照片)

曾任總統府國策顧問，國立台灣大學心理系名譽教授黃光國30日辭世，享壽78歲。黃光國生前的學生、東華大學洄瀾學院院長陳復在臉書證實，最敬愛的恩師黃光國教授已於30日凌晨5時在睡眠中過世，晚上前往黃光國教授的靈堂前獻上「華人本土社會科學之父」的兩盆蘭花，作為他對於恩師最深的致敬。

黃光國出身台北望族，父親黃子正於滿州國擔任溥儀的御醫。黃光國拿到美國夏威夷大學社會心理學博士，返台在台大心理系任教，退休後轉去擔任高雄醫學大學心理系講座教授、東華大學洄瀾學院榮譽講座教授。他也參與政治，曾任總統府國策顧問，2007年曾宣布參加國民黨的總統候選人初選，挑戰當時聲勢最高的馬英九 ，但因恢復黨籍未滿4個月而不能參選。

黃光國也關注台灣教育 ，對李遠哲的教改極力批評。2003年7月，黃光國和政大教授周祝瑛等專家學者發表「重建教育宣言」（又稱「教改萬言書」)指出，教改各項方案都是以「打倒升學 主義、減輕升學壓力」作為首要考量，走的是民粹主義，製造更多社會問題。「教改萬言書」發表20年後，今年6月，黃光國等人又站出來檢討教育政策，認為20年過去，台灣教育依然問題叢生。

台師大榮譽教授吳武典聽聞此事也多次喊「震驚」，他說，前陣子大家才一起開記者會，黃光國儘管年紀大了，仍前往東華大學兼課，身體也相當硬朗。他說，實在太意外了，黃光國是非常有影響的重量級的學者，很有批判性，出版很多書籍在國際上也很有名。