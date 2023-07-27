江宏傑赴日開國際記者會控失聯 福原愛聲明反擊

江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)

福原愛 和江宏傑 這對昔日的桌球金童玉女撕破臉，前年離婚後，去年7月雙方斷聯至今。江宏傑26日已飛往日本 ，將於27日在東京召開國際記者會。

江宏傑將於日本時間27日下午3點開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上，寫著福原愛遭到前夫指控。

而福原愛去年7月斷聯，讓江宏傑完全與家人聯絡不上，他4月出席活動時表示「正在積極處理中」，如今決定踏上福原愛所在的土地討個公道。對於江宏傑飛日本召開記者會一事，所屬華研表示：「一切交由律師處理。」

27日的記者會將以問答方式進行，現場將以中文和日語進行，並配有英語翻譯，另外問答環節將為日本媒體提供日語同聲翻譯。

搶在記者會召開前，福原愛委託律師於27日凌晨發布聲明反擊，請江宏傑不要違反法官的要求。