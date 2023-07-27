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江宏傑赴日開國際記者會控失聯 福原愛聲明反擊

記者梅衍儂／台北27日電
江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)
江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)

福原愛江宏傑這對昔日的桌球金童玉女撕破臉，前年離婚後，去年7月雙方斷聯至今。江宏傑26日已飛往日本，將於27日在東京召開國際記者會。

江宏傑將於日本時間27日下午3點開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上，寫著福原愛遭到前夫指控。

而福原愛去年7月斷聯，讓江宏傑完全與家人聯絡不上，他4月出席活動時表示「正在積極處理中」，如今決定踏上福原愛所在的土地討個公道。對於江宏傑飛日本召開記者會一事，所屬華研表示：「一切交由律師處理。」

27日的記者會將以問答方式進行，現場將以中文和日語進行，並配有英語翻譯，另外問答環節將為日本媒體提供日語同聲翻譯。

搶在記者會召開前，福原愛委託律師於27日凌晨發布聲明反擊，請江宏傑不要違反法官的要求。

福原愛的聲明如下：驚聞江宏傑先生26日晚間發表聲明，將於今日(27日)召開國際記者會，控訴前妻福原愛女士滯留日本惡意失聯一事，本律師受福原愛女士委任，處理福原愛女士與江宏傑先生此刻正於日本及台灣新竹地方法院審理的家事事件，台灣新竹地方法院承審法官於今年(2023年)3月27日上午10點開庭時，當庭諭知不得對外公開討論本件家事事件內容，本律師籲請江宏傑先生切勿違反法官的要求，並敬請媒體朋友「兒童及少年福利與權益保障法」等規定，不得報導或記載足以揭示、辨識未成年人身分資訊的內容即本件家事事件。

福原愛在日斷聯。(取材自IG)
福原愛在日斷聯。(取材自IG)
福原愛發出聲明反擊江宏傑。(取材自微博)
福原愛發出聲明反擊江宏傑。(取材自微博)
福原愛發出聲明反擊江宏傑。(取材自微博)
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福原愛 江宏傑 日本

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