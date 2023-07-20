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超微蘇姿丰獲頒名譽博士：未來AI更令人振奮

記者張裕珍／新竹21日電
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）20日獲頒陽明交大名譽博士，由陽明交大校長林奇宏頒授。（記者蘇健忠／攝影）
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）20日獲頒陽明交大名譽博士，由陽明交大校長林奇宏頒授。（記者蘇健忠／攝影）

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨天獲頒陽明交通大學名譽博士學位，她致詞時小秀中文問好，提到自己生於台灣、長於美國，「每次來台就像回家一樣」。

座談時，蘇姿丰談及台灣半導體產業，「有很多人才與資源，amazing」，並勉勵學生「不要停止學習」，會讓下一次的表現更好。

蘇姿丰的名譽博士為交大電機系系友會會長、群聯電子執行長潘健成推薦，2019年、交大前校長張懋中任內通過為名譽博士，頒授典禮遇上新冠肺炎疫情，延到昨天舉辦。蘇姿丰穿上名譽博士服，由校長林奇宏代表宣讀表彰辭、頒贈學位證書，並替蘇姿丰進行撥穗儀式。

蘇姿丰致詞時分享她在麻省理工學院（MIT）的求學經驗，她回憶當時半導體並沒有像現在一樣受關注，但她堅信半導體能影響人們生活各個層面，毅然決定投入相關研究領域。在30年後的今天，她很自豪能夠在這個產業中與大家共同改變世界。

校方安排三名學生與蘇姿丰對談，當被問到女性工程師為產業帶來的珍貴貢獻有哪些？她妙回，「是要問女性工程師比較聰明對嗎？」接著說台上就有兩名女學生作為代表。

蘇姿丰也分享AI領域發展快速，也替未來帶來極大可能性，AI面向多元，她提醒學生們AI發展精神「不在於解決今天的問題，而是要解決明天的問題」。

學生也問到若要投入AI領域，究竟該廣泛接觸各種知識，還是深入發展某一學科，蘇姿丰提到自己喜歡廣泛接觸不同領域，當連接不同部分時會產生最大的影響力。

蘇姿丰說，AI領域不僅是一個硬體或軟體解決方案，實際上需要將兩者一起優化。儘管過去幾年令人興奮，但相信未來10年將會更加令人振奮。眼前創新的機會確實相當巨大，運算產業正在快速變化，也許最重要的就是AI。

蘇姿丰還提到，20年前曾有人說半導體產業已經要結束，但實際並非如此，她稱讚台灣擁有的資源、人才、文化與創新，讓半導體快速發展，也讓台灣在全球半導體生態扮演重要角色的關鍵。

蘇姿丰最後勉勵學生未來持續在職學習，選擇困難的問題並嘗試去解決它，每一次從做中學，都會讓下一次變得更好。

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