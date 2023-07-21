我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

控綠委陳瑩爆料不倫戀黑手 Kolas：告好告滿

記者蔡晉宇／台北21日電
總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。（本報資料照片）
總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。（本報資料照片）

總統府前發言人Kolas Yotaka疑涉不倫戀，Kolas昨透過臉書表示，捏造這事件的背後黑手不只國民黨立委傅崐萁，也出自同黨立委陳瑩之手，一場選舉，泯滅人性，已提告陳瑩公然誹謗、損害賠償，「會告好、告滿」。她也在文中「提醒同志」，想「攻」聖母峰（本起事件代稱），要裝備齊全，「一旦雪崩，會有山難」。

陳瑩今天表示，她已是民進黨提名的參選人，針對Kolas惡意攻擊的言論，實在不值得她花時間回應，更不願意配合演出。已報請黨中央要秉公處理，同時也會對Kolas所提的不實指控保留法律追訴權。

民進黨立委陳瑩。（本報資料照片）
民進黨立委陳瑩。（本報資料照片）

鏡週刊上月底爆料Kolas去年參選花蓮縣長期間，與擔任隨扈的李姓派出所長爆不倫戀，李妻並掌握兩人多封親密訊息，像是以「登聖母峰」作為幽會暗語。Kolas隨即向蔡英文總統請辭獲准，李也被調非主管職。

事隔三周，Kolas昨在臉書表示，可預期在野黨為求選票見獵心喜，打擊政敵不擇手段；但民進黨同志陳瑩帶頭殘殺，計畫性鼓勵原告，扭曲對話脈絡，餵稿周刊，令人不寒而慄。

Kolas指出，周刊內可靠消息來源證實是由陳瑩媒介，把違法取得的抹黑資料透過管道交給週刊高層，高層派給政治組撰寫，且陳瑩與傅崐萁同框，不是新聞。

Kolas表示，從未爭取要參選明年立委，多年來從不想與陳瑩為敵，但根據親友與支持者轉述，陳瑩對她諸多莫名其妙的攻擊，從沒停止，例如散布不實又不堪的男女關係謠言。巧合的是，週刊爆料日期，就是民進黨宣布徵召陳瑩參選立委的同一天。根據所有看不下去的知情人士通報，確認這是早在5月就有計畫的爆料。

Kolas整理出六個重點時間序佐證自己說法，並指出，從未想過與事件男主角李先生一度有過的私人對話會被公開，每一組對話，都有其背景，有玩笑、有真心、有關切，但從未踰矩。陳瑩等人利用並操弄原告的猜忌與憤怒，滲透李先生的手機，違法匯出隱私的對話紀錄，156頁的對話大多講工作，多為李先生的獨白，但被陳瑩及周刊去頭去尾「鹹濕」詮釋，「我的隱私，成為財團賺錢的商品、成為政客的競選文宣」。

民進黨 隱私 同志

上一則

賴清德將低調過境美國 行程僑宴為主

下一則

國民黨全代會韓國瑜將出席 「並肩候選人下架民進黨」

延伸閱讀

傅崐萁、鄭正鈐性騷案 藍：查無實證

傅崐萁、鄭正鈐性騷案 藍：查無實證
觀察站／反朱、擁朱各有盤算 換侯兩勢力難合流

觀察站／反朱、擁朱各有盤算 換侯兩勢力難合流
新聞幕後／侯金切割黨中央？與朱已握手深談

新聞幕後／侯金切割黨中央？與朱已握手深談
Kolas爆不倫戀 賴清德識人不明 恐損提名威信

Kolas爆不倫戀 賴清德識人不明 恐損提名威信

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」