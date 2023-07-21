控綠委陳瑩爆料不倫戀黑手 Kolas：告好告滿

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。（本報資料照片）

總統府前發言人Kolas Yotaka疑涉不倫戀，Kolas昨透過臉書表示，捏造這事件的背後黑手不只國民黨立委傅崐萁，也出自同黨立委陳瑩之手，一場選舉，泯滅人性，已提告陳瑩公然誹謗、損害賠償，「會告好、告滿」。她也在文中「提醒同志 」，想「攻」聖母峰（本起事件代稱），要裝備齊全，「一旦雪崩，會有山難」。

陳瑩今天表示，她已是民進黨 提名的參選人，針對Kolas惡意攻擊的言論，實在不值得她花時間回應，更不願意配合演出。已報請黨中央要秉公處理，同時也會對Kolas所提的不實指控保留法律追訴權。

民進黨立委陳瑩。（本報資料照片）

鏡週刊上月底爆料Kolas去年參選花蓮縣長期間，與擔任隨扈的李姓派出所長爆不倫戀，李妻並掌握兩人多封親密訊息，像是以「登聖母峰」作為幽會暗語。Kolas隨即向蔡英文總統請辭獲准，李也被調非主管職。

事隔三周，Kolas昨在臉書表示，可預期在野黨為求選票見獵心喜，打擊政敵不擇手段；但民進黨同志陳瑩帶頭殘殺，計畫性鼓勵原告，扭曲對話脈絡，餵稿周刊，令人不寒而慄。

Kolas指出，周刊內可靠消息來源證實是由陳瑩媒介，把違法取得的抹黑資料透過管道交給週刊高層，高層派給政治組撰寫，且陳瑩與傅崐萁同框，不是新聞。

Kolas表示，從未爭取要參選明年立委，多年來從不想與陳瑩為敵，但根據親友與支持者轉述，陳瑩對她諸多莫名其妙的攻擊，從沒停止，例如散布不實又不堪的男女關係謠言。巧合的是，週刊爆料日期，就是民進黨宣布徵召陳瑩參選立委的同一天。根據所有看不下去的知情人士通報，確認這是早在5月就有計畫的爆料。

Kolas整理出六個重點時間序佐證自己說法，並指出，從未想過與事件男主角李先生一度有過的私人對話會被公開，每一組對話，都有其背景，有玩笑、有真心、有關切，但從未踰矩。陳瑩等人利用並操弄原告的猜忌與憤怒，滲透李先生的手機，違法匯出隱私 的對話紀錄，156頁的對話大多講工作，多為李先生的獨白，但被陳瑩及周刊去頭去尾「鹹濕」詮釋，「我的隱私，成為財團賺錢的商品、成為政客的競選文宣」。