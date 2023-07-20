郭台強控簽本票未付款欠4500萬 魏德聖資產被查封

導演魏德聖（右）簽發本票逾期未給付，積欠郭台強（左）4500萬元台幣，被法院查扣資產。圖為二人合作「賽德克．巴萊」時合影。(本報資料照片)

電影「賽德克．巴萊」導演、果子電影負責人魏德聖，被控積欠中影公司董事長、鑫鴻國際投資 董事長郭台強台幣4500萬元(約144萬7187美元)，郭向法院聲請強制執行獲准，魏二度抗告被駁回；據悉，法院已發扣押命令查扣薪資、補助款，也向地政機關要求查封登記魏的相關不動產。

鑫鴻國際主張，公司持有果子電影2021年7月7日簽發4500萬元本票，未記載付款地及到期日、未約定利息，果子電影直到去年11月30日經提示本票仍未付款，因此聲請強制執行。

台北地院去年12月7日裁准強制執行，果子電影提抗告，認為鑫鴻國際的關係企業中影公司2011年5月廿日簽訂買賣契約書，約定給付果子電影台幣4億餘元，作為轉讓電影賽德克巴萊部分著作權的對價，但中影沒有支付足額價金，雙方債權債務關係已消滅。

果子電影指出，長年來「賽德克．巴萊」收益由中影收取，獲利豐碩，中影卻趁公司拍攝影片忙碌之際，要求再簽發4500萬元本票供擔保，而鑫鴻國際從未支付賽德克巴萊著作權的買賣價金或借貸債務，雙方間沒有債權債務關係。

果子電影主張，公司會簽本票是迫於中影帳務要求，且金額也都投入電影製作，鑫鴻也從未向公司提示本票原本請求付款，要求法院廢棄強制執行裁定。

台北地院審查後認為本票各項記載皆符合票據法規定，屬於有效本票，果子電影雖稱雙方沒有債權債務關係，是在爭執實體法律關係，不屬於本案審究範圍，二度駁回抗告。

據悉，法院本月7日已向文化部、世新大學、果子電影、米倉影業等十餘個金融機構及單位發出扣押命令，查扣魏德聖和公司薪資、補助款等，並向地政機關查封登記魏的不動產。