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前中姐凌蕙蕙自爆遭選美高層性騷 35年放不下

記者陳慧貞／台北20日電
前中姐凌蕙蕙昨出席好友畫展，重提當年選美黑幕。(記者李政龍╱攝影)
前中姐凌蕙蕙昨出席好友畫展，重提當年選美黑幕。(記者李政龍╱攝影)

性騷事件持續延燒，61歲前中國小姐凌蕙蕙昨出席「星光閃閃彩繪天地」畫展，被問＃MeToo運動盛行，她揭露當年選美內幕，透露曾遭選美協會高層伸魔爪摸大腿，還探進衣內狂摸、揉胸，胸罩也差點被解開，回想起這段，她從委屈到氣憤，直呼：「我被人糟蹋，心裡恨啊！」

凌蕙蕙是民國77年中姐冠軍，同年再獲國際佳樂小姐第5名，但比賽結束後，選美協會要求當選佳麗到協會上班，天天還得打卡，凌蕙蕙就在上班之際經常被高層找去辦公室，對方便會趁機性騷，尤其愛找佳麗去應酬、喝酒，幾杯黃湯下肚，手就會開始不安分。

凌蕙蕙說，有次那男的又約吃飯，她剛好坐在旁邊，席間男方的手就直接往她大腿上撫摸， 甚至愈摸愈上面，還誇張到連舉筷、舉杯時，也要以手肘磨蹭她的胸部，凌蕙蕙氣憤道：「我那時才20多歲，如果是現在話一定罵！」但當下她只能藉由上廁所逃開，回飯局場時，刻意和別人調換座位，逃離對方狼爪；對於她指出的協會高層現況，她說：「好像不在（人世）了吧。」但事隔多年，當年被性騷的羞辱、陰影，她至今仍「放不下」。

也是前中姐冠軍的胡翡翠，一頭俐落白髮造型現身畫展，她自稱從小到大就是高冷型，不說話時表情相當嚴肅，看來就是不容易親近的人，猜測或許因此從未碰過類似事件，「如果碰到了，我會立刻躲開，不然就大聲喝斥，總之要懂得保護自己。」提到一頭白髮，她直言因覺得染髮傷身，便決定讓頭髮自然變白，連剪髮也到大賣場快剪解決，覺得方便就好。

同樣選美出身的胡翡翠，如今已滿頭白髮。(記者李政龍╱攝影)
同樣選美出身的胡翡翠，如今已滿頭白髮。(記者李政龍╱攝影)
凌蕙蕙當年參加選美比賽時泳裝項目展現好身材。(圖：凌蕙蕙提供)
凌蕙蕙當年參加選美比賽時泳裝項目展現好身材。(圖：凌蕙蕙提供)

性騷 畫展

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