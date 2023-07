超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰訪台,她今天推文表示在台灣與超微團隊開會是美好的一天,並貼出手拿一包印有她頭像的超大綠色乖乖,相當吸睛。

蘇姿丰17日搭乘專機抵台,18日進行內部會議,今天將出席超微Innovation Day,與和碩、中華電信等供應鏈 合作廠商會面。

蘇姿丰此行相當低調,Innovation Day也採閉門會議,不過她今天一早推文說,在台灣與超微團隊開會是美好的一天,充滿能量和樂趣。

蘇姿丰同時貼出與超微團隊的合照,最吸引眾人目光的是她手拿一包印有她頭像的超大包乖乖。台灣許多行業會在機台上擺放奶油口味、外包裝綠色的乖乖,希望讓「機台乖乖運作」。

Great day in Taiwan meeting with our @AMD team ☺️. So much energy, excitement and fun!! pic.twitter.com/ST6HFkCPuS