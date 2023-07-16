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超微董事長暨執行長蘇姿丰訪台 將掀AI新旋風

記者鐘惠玲／台北16日電
超微執行長蘇姿丰下周提前來台。(圖：AMD提供)
超微執行長蘇姿丰下周提前來台。(圖：AMD提供)

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰訪台，將於明日公開亮相，出席國立陽明交通大學頒授其名譽博士學位典禮，蘇姿丰周三將與ODM、伺服器等供應鏈交流。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之前於台北國際電腦展期間訪台，掀起一陣AI旋風，如今蘇姿丰在台出席公開活動，市場預料將炒熱新一波AI話題。投資人關注蘇姿丰釋出超微在AI、伺服器、PC與繪圖晶片等業務動態，尤其在當紅的AI晶片領域與輝達交鋒、爭搶市占率策略，以及對AI市況看法。

蘇姿丰1969年出生於台南，3歲時移民美國，擁有麻省理工學院電機工程博士學位。蘇姿丰當初扛起超微領軍重責大任時，正值該公司黯淡時刻。後續超微在2017年轉虧為盈，2020年至2022年期間更是風光大賺。蘇姿丰於2018年當選美國國家工程院院士，2021年更是擔任美國總統拜登的技術顧問委員會成員，儼然是高科技業界女性領導人的典範。

在AI浪潮中，超微由蘇姿丰領軍於繪圖晶片（GPU）領域與輝達競爭，相當看重AI相關布局。蘇姿丰認為，AI正是形塑下一代運算的決定性技術，這也是超微最大、最具策略性的長期成長機會。

AI 輝達 晶片

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