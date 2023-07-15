陳昇涉性騷 北市府撤邀 網友抵制演唱會

陳昇至今沒對性騷做出回應。(本報資料照片)

台灣#MeToo風暴還在延燒，陳昇被曾和他合作過的設計師在網路上爆料，遭他灌酒性騷。他原訂22日在天母啤酒節演出，台北市長蔣萬安昨席活動表示對性騷擾 零容忍，商業處長高振源證實，會暫停陳昇的演出合作；還有許多網友揚言抵制陳昇28日的演唱會。

本報系聯合報報導，指控陳昇性騷擾的設計師上月在社群發文，不過都沒指名道姓，日前她不再隱忍，透過社群公開點名陳昇，「陳昇，我不知道自己在設計這條路上能夠走到多遠，但我知道，你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上」。

她也PO出陳昇6月的電子郵件道歉信，證明所言不假。對於被指控性侵 及演出遭取消一事，陳昇的經紀人表示：「目前商討中，謝謝關心。」

新寶島康樂隊成員歌手陳昇、黃連煜接連捲入me too風暴，陳昇至今未公開回應，黃連煜則發聲明否認。8月11日在桃園登場的2023世界客家博覽會，桃園市文化局也解除邀請陳昇「新寶島康樂隊」隊友黃連煜，而參與開幕音樂會的客語音樂人劉劭希表示，主辦單位要求他演唱新寶島康樂隊歌曲，但他拒唱性騷、性侵嫌疑犯的歌，決定退出活動。

另據台北中國時報報導，陳昇將在28日辦演唱會，被指控性騷後，有許多網友揚言抵制，甚至有網友提議要帶「#Me Too」燈牌到場。