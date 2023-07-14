歌手陳昇被控性騷 女設計師揭「灌酒逼問要不要做愛」

歌手陳昇被控性騷擾。（本報資料照片）

女設計師上個月在社群發文稱被歌手性騷擾 ，接連三篇文章都沒指名道姓，她不再隱忍，13日透過社群公開點名陳昇，「但這次我決意將對方名字說出，除了是要好好告訴自己，你是有力量的；也希望不要再有下一個人，因為看重自己專業而被看似光鮮亮麗的藝術家軟土深掘。陳昇，我不知道自己在設計這條路上能夠走到多遠，但我知道，你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上。」

女設計師也在臉書 公布2023年6月11日收到陳昇的道歉信，「那天妳來了公司，因為七天的專輯設計，想法透過轉述沒法溝通完善，定下的發片日有迫近的壓力，所以請企劃找妳來公司一起談論。談話間我表現太過急迫，使用了非常無禮、不當的對話方式，帶著涉及性與侵略的攻擊語彙，我真的非常抱歉，這些陰影深埋在妳心裡這麼多年，真的，非常的抱歉。」

女設計師說2018年替該名歌手設計專輯，過程只跟企劃接洽，雙方合作愉快，於是隔年同意再度合作，初次跟陳昇碰面時就被陳昇明目張膽的打量，一度感覺非常不自在。後來第二次碰面，陳昇一直在問她的私事，並且強迫她喝下威士忌，「之後，我不知道是酒精還是因為驚嚇，我的心跳和思緒一切都亂了。」

女設計師說，記得很清楚當時因為陳昇太無禮，所以不想搭理他，「中間他問一些私人問題我不想回答，他就說我是不是弱智？還聊到我只要跟他的藝術家好友做做愛，一下就可以有人脈，以及期間打電話給一位在大學任教的教授教我應該怎麼『做設計』。甚至在更之後，他三次對著我問說：『你要不要跟我做愛？……我開玩笑的！』」

後來她成功逃離陳昇的公司，「幾年後，看到這位歌手身體很差的新聞，我內心充滿恨，因為他那些覺得理所當然的舉動，成了我的惡夢，當下真的恨不得這個人直接死掉，我被傷害的那些什麼才能就此補上。」

她也提到一開始之所以不願意公布歌手名字，是因為有自己的原因，「不是每個受害者都那麼幸運有監視器畫面當證據，我當時無法，但現在得保護自己，我試著在說出這些不堪的回憶中找一個平衡。」對此，陳昇經紀人表示：「我先來了解一下，謝謝關心。」