我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

廣達林百里身價94億美元 躍居台灣新首富

記者鍾張涵／台北14日電
廣達搶搭AI伺服器浪潮商機，董事長林百里身價水漲船高。（本報資料照片）
廣達搶搭AI伺服器浪潮商機，董事長林百里身價水漲船高。（本報資料照片）

富比世即時富豪榜資料顯示，廣達董事長林百里身價高達94億美元(約2900億台幣)，在全球排第220名，在台灣高居第一，超越鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵（約80億美元）、鴻海創辦人郭台銘（身家73億美元）。

廣達搶搭AI伺服器浪潮商機，昨日股價再創近23年來新高，終場收在195元台幣，林百里的身價跟著水漲船高。

公開資訊觀測站資料顯示，林百里目前共持有廣達股票41萬5738張，廣達4月除息每股配發台幣6元現金股利，林百里已坐收24.94億元股利；另外，林百里還透過名下千宇投資公司（林百里為99%持股大股東）持有廣達57.24萬張股票，也可獲得34.3億元股利。

根據最新的富豪榜，擠進全球前五百大富豪的台灣企業家依序為林百里、張聰淵、長春集團創辦人林書鴻、郭台銘、蔡衍明、尹衍樑和蔡明興。

輝達執行長黃仁勳日前來台，廣達集團宣布與輝達合作推出最新MGX1超大規模HPC-AI伺服器，是業界第一家推出MGX模組化產品。

林百里上月在廣達股東常會表示，未來產品都要有AI才有賣點，廣達運氣還不錯，六年前他已經在很多公開場合說要發展AI，「代表我們是對的」，如今AI趨勢已成為市場焦點，未來將會更多應用會使用AI，包含雲端、電腦、車用等。

林百里說，廣達會進一步研發新技術與產品，AI伺服器將會是主力產品之一，且除了AI伺服器外，汽車與AI連結也是之後發展方向，未來產品都要有AI才會有賣點。廣達將投入更大研發能力，研發創新產品，滿足市場需要，創造更好成績回饋股東，相信將來前景會更好。

AI 郭台銘 輝達

上一則

不滿餵藥案遭抹黑 幼師哭訴遭公審「要我們去死」

下一則

AIT擴建案「仍在研議中」 外交部：不會給美差別待遇

延伸閱讀

藍委拋「換侯」金溥聰回批：有「膿包」就擠掉

藍委拋「換侯」金溥聰回批：有「膿包」就擠掉
廣達股價創高 林百里身價94億美元成台灣新首富

廣達股價創高 林百里身價94億美元成台灣新首富
徵召後侯友宜、郭台銘首會面 同桌互動冷

徵召後侯友宜、郭台銘首會面 同桌互動冷
互道好久不見 藍營看到和的機會？

互道好久不見 藍營看到和的機會？

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡