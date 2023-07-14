廣達林百里身價94億美元 躍居台灣新首富

廣達搶搭AI伺服器浪潮商機，董事長林百里身價水漲船高。（本報資料照片）

富比世即時富豪榜資料顯示，廣達董事長林百里身價高達94億美元(約2900億台幣)，在全球排第220名，在台灣高居第一，超越鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵（約80億美元）、鴻海創辦人郭台銘 （身家73億美元）。

廣達搶搭AI 伺服器浪潮商機，昨日股價再創近23年來新高，終場收在195元台幣，林百里的身價跟著水漲船高。

公開資訊觀測站資料顯示，林百里目前共持有廣達股票41萬5738張，廣達4月除息每股配發台幣6元現金股利，林百里已坐收24.94億元股利；另外，林百里還透過名下千宇投資公司（林百里為99%持股大股東）持有廣達57.24萬張股票，也可獲得34.3億元股利。

根據最新的富豪榜，擠進全球前五百大富豪的台灣企業家依序為林百里、張聰淵、長春集團創辦人林書鴻、郭台銘、蔡衍明、尹衍樑和蔡明興。

而輝達 執行長黃仁勳日前來台，廣達集團宣布與輝達合作推出最新MGX1超大規模HPC-AI伺服器，是業界第一家推出MGX模組化產品。

林百里上月在廣達股東常會表示，未來產品都要有AI才有賣點，廣達運氣還不錯，六年前他已經在很多公開場合說要發展AI，「代表我們是對的」，如今AI趨勢已成為市場焦點，未來將會更多應用會使用AI，包含雲端、電腦、車用等。

林百里說，廣達會進一步研發新技術與產品，AI伺服器將會是主力產品之一，且除了AI伺服器外，汽車與AI連結也是之後發展方向，未來產品都要有AI才會有賣點。廣達將投入更大研發能力，研發創新產品，滿足市場需要，創造更好成績回饋股東，相信將來前景會更好。