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性騷纏身 林昭亮致歉：若曾讓任何人不舒服 真誠反省

台灣新聞組／台北11日電
旅居紐約的小提琴林昭亮。(本報資料照片)
旅居紐約的小提琴林昭亮。(本報資料照片)

旅居紐約的小提琴家林昭亮爆出性騷，已有兩位受害音樂家在臉書指控。事發後林昭亮曾針對第一位受害者發出律師函聲明，隨後遭「台北大師星秀音樂節」撤換總監一職，其妻何瑞燕今天也宣布辭去音樂節執行長。林昭亮昨天首度在臉書上發聲，形容自己「一生中從未試圖讓任何人感到不自在，也從未在未經他人同意的情況下侵犯任何人。如果曾讓任何人感到不舒服或不安全我深表歉意，並真誠地感到反省。」

本報系聯合報報導，林昭亮表示，40多年來的職業生涯是在「紀律、誠信和完美主義的原則下鑄就的」。最近針對他的指控讓他深感悲痛，為了不願影響到音樂節的年輕學子，他默默繼續投身音樂工作，希望社會早日平息社會紛爭，讓音樂繼續呈現人性美好和善良的一面。

完整聲明如下：

「40多年來我的職業生涯是在紀律、誠信和完美主義的原則下鑄就的。最近針對我的指控讓我深深感悲痛。

這些日子為了不願影響到音樂節的年輕學子，我默默繼續投身音樂工作，希望社會早日平息社會紛爭，讓音樂繼續呈現人性美好和善良的一面。

我的一生中從未試圖讓任何人感到不自在，也從未在未經他人同意的情況下侵犯任何人。如果曾讓任何人感到不舒服或不安全我深表歉意，並真誠地感到反省。

在此衷心感謝一直支持我的朋友、同事和愛樂者，您的相信與友誼在這黑暗時刻給予我無限的力量和希望。」

另據中央社報導，林昭亮因遭影射性騷擾女音樂家，先發布律師聲明表示是子虛烏有的渲染，之後又有大提琴家出面指控，林昭亮則離開一手創立的台北大師星秀音樂節藝術總監一職，改由指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）出任。昨天何瑞燕辭去執行長，等於將星秀音樂節的教學與經營權全部交出。

台北大師星秀音樂節辦公室昨天發布聲明表示，林昭亮妻子何瑞燕因近日社會平權事件引發的討論跟影響，已辭去音樂節執行長一職。音樂節同步遴選新負責人，讓音樂節得以持續運作。 

台北大師星秀音樂節表示，音樂節支持所有社會平權運動的正面價值，對於任何性平事件的不公義都採取零容忍態度。音樂節深刻意識近日在台灣備受關注的平權運動所代表的意義，並完全認同對於個人界線與意願的尊重。 

聲明中指出，有鑑於社會對音樂節組織的關心，為了聚焦活動傳承的初衷，並向新時代邁進，音樂節已調整藝術總監的人事，並已著手調整音樂節活動負責人的變更與相關處置。原藝術總監林昭亮與執行長何瑞燕均已卸下原職，之後將不再參與音樂節一切相關事務。

性騷醜聞纏身，林昭亮首度在臉書發聲，表示從未不經同意侵犯任何人。(取材自林昭亮臉...
性騷醜聞纏身，林昭亮首度在臉書發聲，表示從未不經同意侵犯任何人。(取材自林昭亮臉書)

平權 性騷擾 臉書

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