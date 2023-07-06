我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

記者陳雨鑫／台北即時報導
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

「原本以為只要5萬多台幣，誰知道拿到帳單居然要50多萬」台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑日前與太太及友人於美國阿拉斯加滑雪，不慎跌倒，滾了好幾圈，跌到後5天，連呼吸都難以呼吸，才察覺自己應該肋骨骨折，自行前往急診就醫，光等醫師就等了一個多小時，醫師到診僅跟他聊了6分鐘，給予緊急的藥物處置，前後待在急診6小時，最後收到高達50多萬台幣的帳單，嚇得他直說，台灣有健保真的很幸福。

鄭丞傑說，美國醫療費用昂貴眾所皆知，只是他沒想到會這麼貴。6月中，他與太太還有2位友人到阿拉斯加南方的冰河地區滑雪，滑雪過程不慎跌倒，當時也沒有覺得不對勁，只是起身後，咳嗽覺得身體很痛，還以為是肌肉拉傷導致，後來身體愈來愈不舒服，同樣也是咳嗽後感到身體不適，當時懷疑會不會是椎間盤突出，身體雖然不舒服，但不希望耽誤行程，跌到後的4天期間，都還是照行程走，只是他的腳程愈來愈慢，直到跌倒後第5天「連呼吸都痛」，才決定跌倒後第6天到當地掛急診。

到了阿拉斯加安克拉治最大醫院的急診室，光等待醫師看診就等了一個多小時，等到醫師後，醫師僅問了他6分鐘的話，讓他抽血、驗尿，並做電腦斷層檢查，才發現是兩根肋骨斷裂，現場打了一劑止痛針，就請他回家休息。鄭丞傑說，急診醫師告訴他，你也是醫師，你可以好好照顧自己，就先回家休息。

就醫後，行程也差不多結束，他這兩天收到美國醫院寄來的帳單，鄭丞傑說「打開來真的嚇死人」，原價高達1萬6748.68美元（約52萬3756台幣），中間可能是對國外患者有折扣，打折少了3349.73美元（約10萬4751台幣），最終的帳單仍需要1萬3398美元（約41萬8975台幣）。仔細看每項處置的價格，其中電腦斷層要價9022美元(約28萬台幣)。

鄭丞傑說，在台灣電腦斷層健保給付才5035元台幣，美國要28萬美元，相差55倍，簡直是天價中的天價，他當時在急診室打完止痛針後，醫院也幫他打了一瓶生理食鹽水，這一瓶生理食鹽水就要8500元台幣，這是台灣不敢想像的價格。

鄭丞傑說，美國醫院寄來的這一筆帳單，他因為有保險可以協助支付部分的費用，其餘的費用他仍舊需要自行支付，他現在還在與美國醫院協商，有沒有機會調整價格，也希望可以採取分期的方式支付。「這次經驗荷包有痛到」，台灣人真的要珍惜全民健保，不要濫用，健保署也應該適度調整保費，才能讓健保制度穩健發展。

台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑於臉書秀出6月底在美國急診看診後的帳單，原價高達1萬6...
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑於臉書秀出6月底在美國急診看診後的帳單，原價高達1萬6748.68美元（約新2萬3756元台幣），院方折扣3349.73美元（約10萬4751元台幣），鄭丞傑仍須支付1萬3398鎂（約41萬8975元台幣）。（取材自臉書）

健保 滑雪 保費

上一則

投書WSJ 賴清德輸誠避談現狀 美會埋單？

延伸閱讀

百度高溫襲德州 病患塞滿急診室

百度高溫襲德州 病患塞滿急診室
MLB／楚奧特、大谷翔平相繼受傷 天使季後賽機會縮水

MLB／楚奧特、大谷翔平相繼受傷 天使季後賽機會縮水
與新歡小鮮肉滑雪？孫怡工作室再駁戀情：是家人

與新歡小鮮肉滑雪？孫怡工作室再駁戀情：是家人
MLB／楚奧特手骨折至少休4周 天使重創

MLB／楚奧特手骨折至少休4周 天使重創

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」