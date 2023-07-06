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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

慟失李玟 王力宏：她是傳奇 歌聲永不褪色

記者林士傑／台北6日電
李玟(左)生前跟王力宏(右)是同門關係。(本報資料照片)
李玟(左)生前跟王力宏(右)是同門關係。(本報資料照片)

48歲的李玟（CoCo）輕生不治震驚各界，昔日同門師弟王力宏深感悲痛，在社群發文哀悼：「讓我們永遠記住她，一位勇敢的開拓者，一個重要的傳奇。我很幸運並且永遠感激能夠認識她這位溫暖的朋友。她的精神、她的陽光，如同她的歌聲，她的音樂，永不褪色。」

兩人曾傳出緋聞，李玟甚至在玩配對遊戲時大讚「王力宏能給我安全感」，憶及初次相遇期間，王力宏說兩人是18、9歲的青少年，「剛來到台灣不久，中文也說得不太溜。有一晚，我們跟LA Boyz 一起去打保齡球，我至今仍記得她是派對的焦點，每個男生都迷戀她，但都以為她高不可攀。」

在他眼中，CoCo具備了所有成為巨星的條件，有著燦爛的笑容、感染力強烈的笑聲以及超凡的個性，同在演藝圈時，兩人不斷交會，並分到同一個宣傳團隊。果不其然CoCo成為了大明星，一舉打進國際市場，更登上第73屆奧斯卡頒獎典禮、演唱入圍最佳原創歌曲獎的「月光愛人」，王力宏說：「每個人都想和CoCo 合作，原因不言而喻，因為她是最棒的藝人。」如今天人永隔，格外悲戚。

CoCo的離開讓許多藝人震驚且不捨，謝金燕說「希望妳當天使後沒有病痛、只有快樂，妳的歌聲與笑容永留在我們心中」；楊丞琳說李玟是她的第一個偶像，「總是熱情正向地面對觀眾，總是用溫暖鼓勵對待後輩，真的真的很心疼，只願妳不再痛苦，妳永遠活在大家的心中」。

蕭亞軒表示李玟是自己的啟蒙老師，「我們損失了娛樂圈第一名的唱跳天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛……她永遠在我心裡面一輩子，她最後跟我說的一句話是Elva，come back，singing！我到現在還是不敢相信，我的心很痛！她是我永遠的天后，我捨不得她！」

李玟參戰「我是歌手4」時曾穿上昔日登上奧斯卡典禮的戰袍，足見其保養有術。(取材自...
李玟參戰「我是歌手4」時曾穿上昔日登上奧斯卡典禮的戰袍，足見其保養有術。(取材自微博)
楊丞琳透露李玟是自己的第一個偶像。(取材自IG)
楊丞琳透露李玟是自己的第一個偶像。(取材自IG)

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