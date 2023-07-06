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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

粉絲悼念李玟：謝謝妳唱活花木蘭

台灣新聞組／台北6日電
李玟離世震撼演藝圈。( 截自「我是歌手」微博)
李玟離世震撼演藝圈。( 截自「我是歌手」微博)

李玟（CoCo）輕生離世震撼演藝圈！3度登歐美殿堂、獻唱迪士尼電影主題曲、玟式情歌深入人心，玟式舞曲動感讓人跟著搖擺。作為藝人，作為歌者，甚至後來成為歌唱選秀節目導師的李玟，予人印象總是自信、熱情，網友看到李玟離世，得知她飽受病痛困擾，因情傷所苦，最終走上絕路，震驚哀痛，難以相信。

李玟2016年在「我是歌手」中重現《臥虎藏龍》主題曲「月光愛人」的片段再被翻出，她一身大紅戰袍登台，優雅大器，緩緩唱出「我願為了愛沉睡，到永遠」，聽了更讓人淚目。

網友回憶李玟從「我是歌手」到「聲生不息」，還曾上「好聲音」當導師，她熱情、自信，因節目制度不公還為選手抱不平，展現女王的霸氣，也曾在幾乎失聲的情況下努力唱完一整首歌，網友對李玟印象總是元氣滿滿、努力不放棄，不管多冷的場子都能有樂觀自信的態度感染全場，有網友直嘆：沒想到堅強善良的CoCo也扛不住，特別難過。

網友也紛紛希望李玟在天堂能快樂開心，不再被病痛折磨。

眾多網友和粉絲湧入迪士尼的YouTube頻道「花木蘭」經典主題曲「自己」悼念，「李玟真的唱活了木蘭，謝謝李玟的歌與笑容，給了國際很多的正能量」、「心中的花木蘭」、「再見了天后，有妳真好」、「RIP，小時候最喜歡這首歌」。

李玟曾於25年前演唱「花木蘭」主題曲，時隔多年，她再度為全新編曲的版本，透過她累積的經驗及實力，唱出全新的風格，「98年的時候，我在錄「自己」這首歌就曾經說這是我唱過『最難唱』、『最有難度』的一首歌！」身為動畫版「花木蘭」中文版配音女主角與主題曲主唱，李玟透露「自己」至今仍是她唱過最有難度的歌曲：「在22年之後呢，它還是『最難唱的歌』第一名！除了音域很廣，它要從很低音，很長一口氣唱到很高音，」她特地用哼的方式表現經典段落的轉音，「尤其副歌那一句是特別、特別、特別、特別的會缺氧。」李玟強調4次「特別」，最後還更強調：「然後會有點頭暈，會讓人看到滿天星的那種感覺。」

「之前在唱的時候，是小女生那種倔強的詮釋；現在是比較柔情、堅強、呵護一切的女人。」李玟解釋，這次重新詮釋跟以前版本比較，除了重新編曲外，最大不同在於「因為接受過不同挑戰跟磨練，讓我感情更加濃厚，唱的時候，會自然把22年的人生體會：女生去尋找自己、女人去接受自己……等等不同的階段表現出來，自自然然唱出來就是不一樣的轉音，也更能表達花木蘭克服種種困難的鬥志。」

「迪士尼很多歌曲都是陪著我們一起長大的經典，＜自己＞就是迪士尼經典歌曲代表作之一。」李玟當時還笑說真的非常開心：「能再次跟迪士尼合作「花木蘭」，過了22年有機會再唱這首歌，真的很榮幸。不管是第一次聽到這首歌，或之前已聽過這首歌，都希望大家喜歡這個版本。」

李玟 花木蘭 迪士尼

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