周玉蔻誣指緋聞遭訴 張淑娟：絕不和解

前中國小姐張淑娟（右）5日在國民黨立委王鴻薇（左）陪同下舉行記者會。(記者潘俊宏／攝影)

去年九合一選舉期間，名嘴周玉蔻與蔡玉真連續多日炒作前中國小姐張淑娟是參選台北市長的蔣萬安之父、蔣孝嚴緋聞 案女主角，張淑娟不滿受辱提告，台北地檢署昨偵結，認定周、蔡兩人未盡查證責任、為節目收視率等利益炒作，損害張女名譽與隱私權，依刑法加重誹謗罪及違反個人資料保護法兩大罪名起訴周、蔡兩人。

張淑娟昨天下午由國民黨 立委王鴻薇陪同出面回應，張淑娟表示，謝謝台北地檢署毋枉毋縱，還她一個清白，她絕不和解。

據本報系聯合報報導，張淑娟提到，周、蔡二人為了支持特定侯選人的政治目的，不惜造假誣衊她的清白，毀人名節，甚至公開她的個資，暴露於難以控制及想像的風險中，完全沒有媒體人的基本格調，令人不齒。張淑娟感謝檢察官這段期間耐心調查、還她清白，接下來在刑事庭，她會繼續捍衛權益，絕不和解。

張淑娟提到，周玉蔻這種人應該退出媒體，不配享有任何媒體資源，政府也不應該再拿國家資源養這種側翼，作假新聞愚弄欺騙社會大眾；蔡玉真加入圍毆，攻擊她在華航的工作、毀滅她的人品，製造幽靈座艙長，說她特權不先飛華信航空，說謊不打草稿。

張淑娟還點名參加政論節目的民進黨立委吳思瑤、媒體人陳東豪、學者張國城等，都欠她一個道歉，「集體霸凌太可惡」。

檢方指出，去年9月15日前，因蔣萬安受國民黨提名參選台北市長，周玉蔻和蔡玉真看準蔣萬安的父親蔣孝嚴於1999年擔任總統府秘書長時，爆發「晶華酒店緋聞案」女主角身分仍不明，話題具炒作空間；周、蔡兩人在未掌握緋聞案女主角具體事證下，就在電視政論節目及臉書上接連公開指稱張淑娟是緋聞案女主角、誣指她在航空公司任職時工作態度不佳等。

起訴書指出，在張淑娟發出律師函駁斥周玉蔻在電視上的指控後，周玉蔻與蔡玉真還繼續政論節目上信誓旦旦說，她們兩人跟當事人作過查證、還稱得到看過監視器影帶相關人士說詞的證據等。

但張淑娟提告後，檢方調查卻發現，周玉蔻與蔡玉真兩人明知並未掌握張淑娟是緋聞案女主角的證據，也不曾向張作任何求證；有關張淑娟攀附權貴、享有特權等指控，迄今未提出相關憑據供調查。

據台北中國時報報導，張淑娟說去年被莫名其妙的攻擊，這幾個月過得非常痛苦，彷彿置身地獄，如今北檢願意幫她起訴周玉蔻等不良媒體人，她非常感謝還直言，民視電視台不把關，還讓節目在網路上輪播，收錢賺錢昧著良心，NCC不應只是罰錢，做假新聞，擾亂社會安寧，罪加一等，應該重罰或關台。對張淑娟的說法，民視昨表示「不回應」。

張淑娟痛批，當初這件事在媒體上這樣連播10天，民視覺得心安嗎？收視率那麼重要嗎？節目現場的來賓包含民進黨立委吳思瑤、學者張國城、名嘴陳東豪等人，都欠她一個道歉，「這樣的集體霸凌太可惡」。

張淑娟還痛斥，周、蔡2人為了支持特定候選人的政治目的，不惜造假誣衊她的清白，毀人名節，甚至公開她的個資，暴露於難以控制及想像的風險中，完全沒有媒體人的基本格調，令人不齒。她還點名吳思瑤，平常標榜女權，卻說出如此言論，這種立法委員有沒有良心？

吳思瑤解釋，她當時是以台北市長參選人陳時中 競選總幹事的身分受邀上節目，目的是去說明陳時中的政策和選舉策略做法，本身沒有評論過有關周玉蔻所指的蔣孝嚴和張淑娟的事情，也不知道事實，因此不會去評論。