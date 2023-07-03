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台大首任社科院長 許介鱗90歲辭世 生前心繫論文抄襲案

記者趙宥寧／台北即時報導
台大社科院證實，前院長許介鱗榮譽教授7月1日辭世，享壽90歲，台大社科院全體師生同表沈痛哀悼。(取材自臉書)
台大社科院證實，前院長許介鱗榮譽教授7月1日辭世，享壽90歲，台大社科院全體師生同表沈痛哀悼。(取材自臉書)

台灣大學社科院證實，前院長許介鱗榮譽教授7月1日辭世，享壽90歲，台大社科院全體師生同表沈痛哀悼。去年民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，許介鱗也在臉書發聲，而該篇文章，也成為他臉書上的最後一則公開文章。文中表示，他對於抄襲論文事件，深感遺憾。為了捍衛社科院的名譽，期盼各位教授拿出學術良知，同時秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理之。

台大社科院表示，許介鱗教授為社科院前院長，任期自民國85年12月至89年7月，期間正是由法學院分成社會科學院與法學院時期。民國87年11月2日，教育部同意法律學系升格為法律學院，原法學院更名為社會科學院。

而在民國88年8月1日兩院正式分立，此為法學院歷史上繼管理學院獨立後的另一個重大演變。從此，源遠流長的「台大法學院」走入歷史，新的「台大社會科學院」於焉開啟。許介鱗前院長繼續擔任更名後的社科院院長，成為「社會科學院」的首任院長。對於日後社科院發展及規劃，居功厥偉。

台大社科院表示，許介鱗前院長離世，社科院全體師生同表沈痛哀悼。

台大政治系也在系網公布此訊。台大政治系表示，許教授風骨清峋，著作等身，尤其專精於日本殖民政治、台灣史、英國史與國際關係研究，而立一家之言，為海內外學術界所敬重。今溘然長逝，全系師生系友同表沈痛悼念。

許介鱗之前在臉書發聲說，他已經退休23年，但見到台灣大學社科院內出現抄襲論文事件，深感遺憾。為了捍衛社科院的名譽，期盼各位教授們拿出學術良知， 同時秉持學術客觀公正態度， 勇敢面對處理之。記得當年在他院長任內，把三民主義研究所改名為國家發展研究所，期盼將成為培育為國英才之中心。

許介鱗說，台大人絕不能遺忘傅斯年的精神。學界不容許被政治汙衊，因為學者是良心工作者，也是扮演監督政府，絕不能隨便當了廉價的御用學者。學者是淨化社會最後防線。智者有勇氣。

許介鱗表示，過去日本明仁天皇還在念大學時，因為替父皇昭和天皇到海外親善訪問，是為國事賣力，可是教授會議決定這學生出席率不達標準而直接開除。這可證明日本學者的超然不可侵犯的立場，令人敬佩。我們該學習這樣不畏懼學者的風範。

許介鱗表示，台灣大學社會科學院，絕不能與當權派妥協。這是他第一任社科院長的身分表達鼓勵年輕學者們，及社會賢達勇敢面對這一次的風波。為台灣的未來，好好的表率。

臉書 日本 教育部

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