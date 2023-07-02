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金曲歌王HUSH 歌后A-Lin 艾怡良頒錯獎

台灣新聞組／台北2日電
HUSH（右）勇奪本屆金曲歌王，歌后A-Lin（左）也是首次獲獎，淚喊「我等了16年」。(記者沈昱嘉／攝影)
HUSH（右）勇奪本屆金曲歌王，歌后A-Lin（左）也是首次獲獎，淚喊「我等了16年」。(記者沈昱嘉／攝影)

第34屆金曲獎昨在台北小巨蛋開獎，由HUSH、A-Lin分別拿下歌王和歌后；但娛樂圈上月歷經#MeToo多起風波，今年金曲獎鋒頭一度被淹沒，但擔任頒獎人的艾怡良逼出典禮高潮，她將評審團主席陳建騏的名字誤以為是得獎人唸出，司儀糾正後仍錯，陳建瑋以為得獎又黯然下台，尷尬程度和18年前莫文蔚把「黃立成」唸成「王力宏」有過之而無不及。

撇除烏龍插曲，本次典禮延續主視覺「無疆界」的概念，名單開得平均，HUSH封王、A-Lin封后，超強黑馬洪佩瑜奪下最佳新人獎，最佳華語專輯獎由熊仔拿下。吳青峰「馬拉美的星期二」入圍七項，在歌王、最佳華語專輯獎、專輯製作人獎全抱憾，最後仍抱回最大獎年度專輯獎。

A-Lin等了16年，入圍過新人、4次歌后都失利，這次金曲獎大放異彩，不僅一吐怨氣，她致敬歐陽菲菲的演出更是大獲好評；放話搶紅毯第一辣的HUSH，出道8年首度入圍歌王就獲獎，擊碎吳青峰尋求二度奪冠的夢，他連兩年獲金曲獎最佳作曲人獎，實力早已獲肯定。

HUSH以「娛樂自己」專輯奪下最佳華語男歌手獎，他樂開懷地說：「我大概在兩個月前三度確診，我想這就是三陽開泰吧！」他表示，「做音樂的人很像廚師，一樣的喜怒哀樂，卻有不同的酸甜苦辣，像我今天可能是紅毯第一辣一樣，謝謝評審在這色香味俱全的金曲獎，把我端到台上。」

A-Lin以專輯「LINK」拿下最佳華語女歌手獎，她上台逗趣表示，這段奪金之路已經彩排了16年，並秀出過往的得獎感言小抄，以RAP方式逐一感謝身旁的工作同仁、經紀公司夥伴，以及家人們和女兒，但全程未提及結婚16年的老公黃甘霖。

昨晚並未出現一面倒的大贏家，入圍八項的洪佩瑜拿下最佳新人獎，她上台哭著發表感言；同樣當場爆哭的還有徐佳瑩，入圍七項的她僅領走最佳作曲人獎，老公比爾賈在最佳MV獎中也鎩羽而歸。

出道19年的宇宙人二度問鼎最佳樂團獎，順利找到如同專輯名稱「理想狀態」，以及藉著吉他手阿奎生子後的運勢獲獎；同樣二度入圍首獲獎的還有夫妻檔Crispy脆樂團，踢走同樣是夫妻檔的「深白色二人組」和玖壹壹，獲得最佳演唱組合獎肯定。

台語歌王則給了出道36年的阿吉仔，他三度入圍終於擒獎。今年最佳貢獻獎給了林俊傑已故恩師林秋離以及歐陽菲菲。

評審團主席陳建騏表示，本屆包括華語歌王、歌后、年度歌曲和年度專輯等，光複審就花十幾個小時，所有評審對於每個專輯的感性與理性都有充分分享，所以結果絕對問心無愧。

第34屆金曲獎重要得獎名單 製表／梅衍儂
第34屆金曲獎重要得獎名單 製表／梅衍儂

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