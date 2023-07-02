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安溥奪年度歌曲獎 青峰衝上前抱哭 自己摘下年度專輯獎

記者梅衍儂／台北2日電
吳青峰坐了全場冷板凳，最終奪下「年度專輯獎」。(記者沈昱嘉／攝影)
吳青峰坐了全場冷板凳，最終奪下「年度專輯獎」。(記者沈昱嘉／攝影)

吳青峰入圍七項，坐了大半場冷板凳，終於在最後以「馬拉美的星期二」奪下本屆金曲獎最大獎「年度專輯獎」，他沒有特別激動，還自嘲等五個小時都恍神了，反而安溥得到年度歌曲獎時他衝上前抱著她哭得唏哩嘩啦，他說：「想到這段友情經歷讓我更激動。」

吳青峰在台上感謝專輯製作人陳君豪：「謝謝君豪陪我走過這麼艱辛的旅程。謝謝他們容忍我的不專業。」又表示：「作為一個歌手，我的音樂和生活都融合在每張專輯，特別感謝影響過我的每一個人。」

安溥14歲寫下「最好的時光」，28年後這首歌打敗周杰倫「最偉大的作品」、徐佳瑩「準明星」和洪佩瑜「明室」，在7742件作品脫穎而出，獲得今年金曲獎「最佳年度歌曲獎」，摯友吳青峰當場一個箭步衝上前擁抱她，她更是一路哭到後台。

「最好的時光」曾被安溥投稿到汽車廣告卻遭退貨，張鈞甯鼓勵她完成創作，吳青峰是首位聽到完成的人，給予該曲「此刻讓此生值得」的高度評價，安溥哭著說：「他們是這首歌的乾爸、乾媽。」並說：「我寫歌的人生裡有很多好朋友，青峰是沒有跟我說假話的人之一，我認認真真地表達感謝。」

「年度歌曲」的傳唱度也是評審決選的重點，評審團主席陳建騏陳建騏表示，雖然周杰倫「最偉大的作品」傳唱度很高，「但大家好像忽略另一個條件是時代意義與對當前處境描述與觀察，尤其在疫情過後，我們希望透過音樂獲得溫暖及如何自處 ，這點安溥有幫大家及自己找到一些答案。」

至於得獎結果被質疑像分豬肉，陳建騏也有話說：「我們投票沒有想到這件事， 每個作品都太好， 很難說哪裡好 ，哪裡不好， 雖然大家都知道規則，但只有我知道結果，所以這個大家可以放心，在這個制度下是沒有辦法分豬肉的。」

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