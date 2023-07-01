25人將接力告NONO性侵 受害者曝「被摸大腿」證據

網紅小紅老師6月30日到北檢控告NONO性侵，她透露受害者已近二十五人，故事一個比一個更可怕，未來會以接力方式提告。（記者王聰賢／攝影）

因不滿本名為陳宣裕的藝人NONO涉及性侵 與性侵擾未道歉，網紅小紅老師昨天赴台北地檢署，對NONO提告性騷 、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女共五罪，並表示自揭發NONO惡行後，已累積約廿五名被害人跟她連絡，故事一個比一個更可怕，這些被害人會以接力方式陸續提告。

小紅老師透露，目前找到一名十三年沒聯絡的目擊者，對方表示看到她開記者會直接被嚇哭，更相當訝異她居然能忍這麼久，這會是她重要的一個人證。

小紅老師指出，這20年來，NONO不斷找上各種職業、年紀的女性下手，利用臉書、微信 、IG，或是在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或猥褻，對象包含芳療師、八大工作者、未成年少女。連她在內的這些女生，當初只是想要一個簡單的道歉，沒想到NONO不承認自己做過的事，才會走到提告這一步。

小紅老師說，希望司法能將NONO做過的種種惡行作出公正判決，讓所有在陰霾之下的受害者能得到正義的伸張。在多位受害者找上她後，才知道有那麼多人跟她一樣有痛苦不堪的回憶，「很多人甚至沒跟自己家人講過，沒跟朋友講過，沒有跟任何人講過，就想一輩子忘記這些事情，把它帶進棺材裡。」

小紅老師說，「NONO真的太可惡了，我們能不能送他去關？能不能不要讓他們再出現？」大家聯合起來決定打這一場仗，就算其他人不贊成，她覺得還是要站出來。

小紅老師認為，NONO身為公眾人物，更身為人夫與人父，憑藉擁有大眾影響力，不斷的將魔爪伸向對演藝圈有憧憬的新人，時至今日，他的種種惡行都應被揭發，有的遇害人年紀僅十五歲，他難道不應該遭受法律制裁嗎？「這個社會好人不一定有好報，但壞人一定要繩之於法。」

對於NONO經紀人表示，「那就交由司法調查」，小紅老師回應，「好，我等他」。