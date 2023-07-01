我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

挺過疫情 星宇今年損平 拚明年上市

記者何醒邦、黃淑惠／台北1日電
星宇航空董事長張國煒日表示，星宇一定會在三年內上市。(中央社)
星宇航空董事長張國煒日表示，星宇一定會在三年內上市。(中央社)

星宇航空昨舉行掛牌興櫃後的第一場股東會，董事長張國煒表示，成立至今雖賠了很多錢，但挺過疫情海嘯，整個航空業界都覺得是奇葩，波音、空巴都佩服星宇在疫情打擊下能活到現在；原本估計五年才能損益兩平，目前看來今年就會打平，「且運氣好的話，還會有小獲利」。

至於星宇何時從興櫃轉上市？張國煒說，預估明年機率最高，一定會在三年內上市。

張國煒昨坦言，星宇航空經過3月的炒股風波後，考量興櫃漲跌幅沒有限制，股民像坐直升機、深受傷害，顯示興櫃市場對股民的保障性不高。相較之下，上市交易比較有制度，不會讓投資人買進、賣出的反應時間太短，為此星宇也積極規畫上市，最快年底或是明年。

回顧營運績效，張國煒表示，疫情打亂所有布局，星宇沒有裁員減薪，加緊腳步完成維修機棚投資布局，隨著疫後解封、客運量直線上升，目前營收每月成長。機隊約有廿架飛機，僅是當初成立時的一半，未來三年內還會再引進新飛機。雖獲利規模應比不上華航、長榮航，但有機會超前原先設定的「第五年損益兩平」目標。

星宇日前也爆發網紅進入駕駛艙以及數個航班在日本機場嚴重延誤等負面消息。張國煒昨表示，星宇必須加強訓練，以應付突然暴增的客人，做不好就檢討改進。

另針對家族經營權之爭，張國煒再次強調，「我沒有要回長榮，長榮留給哥哥們去經營，大家都是張家子弟，誰去營運都一樣，以後也不要再講這個話題。」

疫情 長榮 投資

上一則

媽祖球領航 台東熱氣球嘉年華開幕

下一則

新聞眼／軍備看似壯觀 國防策略卻待商榷

延伸閱讀

「星宇航空K董」張國煒上節目金句頻發 喊：我人生過得很辛苦

「星宇航空K董」張國煒上節目金句頻發 喊：我人生過得很辛苦
星宇獲公股行庫相挺 獲貸160億助購機

星宇獲公股行庫相挺 獲貸160億助購機
亞裔名人堂人物 星宇航空張國煒、Blackpink Lisa入圍

亞裔名人堂人物 星宇航空張國煒、Blackpink Lisa入圍
亞裔名人堂年度人物 星宇航空張國煒、Blackpink團員Lisa入圍

亞裔名人堂年度人物 星宇航空張國煒、Blackpink團員Lisa入圍

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵