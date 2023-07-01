挺過疫情 星宇今年損平 拚明年上市

星宇航空董事長張國煒日表示，星宇一定會在三年內上市。(中央社)

星宇航空昨舉行掛牌興櫃後的第一場股東會，董事長張國煒表示，成立至今雖賠了很多錢，但挺過疫情 海嘯，整個航空業界都覺得是奇葩，波音、空巴都佩服星宇在疫情打擊下能活到現在；原本估計五年才能損益兩平，目前看來今年就會打平，「且運氣好的話，還會有小獲利」。

至於星宇何時從興櫃轉上市？張國煒說，預估明年機率最高，一定會在三年內上市。

張國煒昨坦言，星宇航空經過3月的炒股風波後，考量興櫃漲跌幅沒有限制，股民像坐直升機、深受傷害，顯示興櫃市場對股民的保障性不高。相較之下，上市交易比較有制度，不會讓投資 人買進、賣出的反應時間太短，為此星宇也積極規畫上市，最快年底或是明年。

回顧營運績效，張國煒表示，疫情打亂所有布局，星宇沒有裁員減薪，加緊腳步完成維修機棚投資布局，隨著疫後解封、客運量直線上升，目前營收每月成長。機隊約有廿架飛機，僅是當初成立時的一半，未來三年內還會再引進新飛機。雖獲利規模應比不上華航、長榮 航，但有機會超前原先設定的「第五年損益兩平」目標。

星宇日前也爆發網紅進入駕駛艙以及數個航班在日本機場嚴重延誤等負面消息。張國煒昨表示，星宇必須加強訓練，以應付突然暴增的客人，做不好就檢討改進。

另針對家族經營權之爭，張國煒再次強調，「我沒有要回長榮，長榮留給哥哥們去經營，大家都是張家子弟，誰去營運都一樣，以後也不要再講這個話題。」