「床那麼大可睡這裡」 又一「黑澀會」女星控陳建州性騷

范瑋琪也發聲挺老公黑人。（本報資料照片）

「黑澀會」美眉妖嬌控訴曾被黑人性騷。（圖：摘自臉書） 繼周宜霈（大牙）、「微風女神」郭源元發聲指控，「黑澀會」美眉妖嬌也控訴陳建州（黑人 ）性騷擾 ，陳建州跟老婆范瑋琪 （范范）同步向大牙求償千萬台幣，范范始終沒有回應，昨天透過社群表示忙著照顧小孩，且深信老公為人正直，「身正不怕影子斜，我愛我的丈夫，我會用全力守護我的家庭。」

妖嬌說錄製「我愛黑澀會」期間，黑人某晚打來說跟其他藝人正在福華大飯店，邀她到房間聊天，她認為黑人就是很照顧大家的主持人，赴約卻發現房內只有黑人，沒想到黑人邊摸床邊說：「妳看床那麼大！可以睡這裡啊！」妖嬌察覺到不對勁，頻以要回家為由離開，並透露事發後黑人照舊正常錄影，也說「願所有被傷害過的早日康復」。

黑人陳建州近來被爆疑涉性騷。（本報資料照片）

面對妖嬌指控，黑人沒有回應。范范則在社群發聲力挺老公，表示孕期都在家安胎，直到送醫生產那天，期間只出門五次，並列出出門原因「參加婚禮、朋友家聚、探望黑人奶奶、朋友聚餐、野餐、散步、固定產檢」，不過范范貼文一出，便有網友搜尋「范瑋琪懷孕」，查出她孕期挺肚趴趴走，除了已提及的婚禮、聚餐等，她還到過錄音室、參加歌手好友活動、拍廣告、外出幫父母慶生等，更不忘在Instagram上打卡，讓網友質疑：「真的這麼肯定出門次數？」，更有網友直言「她自己寫出來的出門次數就不止五次」。還有網友查詢范范懷孕期間報導，並於PTT貼出當時新聞指次數也非范范所言只有五次。

而范范文文中提及黑人滴酒不沾，也被挖出黑人出席活動時拿著酒瓶、和友人聚會時桌上有酒，甚至夫妻倆有拿著「飲料」的合照，疑似喝的是啤酒。

而對於范范親自發文，網友認為若爆性騷爭議，正宮通常都是最難接受一切的，質疑「不知道范范打下這些話是心裡100%信老公，還是只是檯面上的護航方式？」