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小紅老師告NONO害受傷女看婦科 黃子佼又一節目換人

記者葉君遠／台北30日電
小紅老師將按鈴控告NONO。（本報資料照片）
小紅老師將按鈴控告NONO。（本報資料照片）

NONO遭網紅「小紅老師」出面指控後隨即暫停演藝工作，但並未針對爆料內容及向受害者道歉，經過連日等待，小紅老師昨再公布更多受害者資料，據悉，今午她將按鈴申告，讓一切進入司法程序；而停工多日在家休養的黃子佼，節目「大老闆聯盟」錄影在即，製作單位決定換人，由王仁甫接棒。

小紅老師21日召開記者會痛訴NONO性騷，當時並未直接提告，希望給他機會出面道歉，並一邊蒐集更多受害人證據，昨表示，「給你一周時間當人你不當，我只好喚醒你沉睡的記憶了」，以完整表格PO出更多受害者訊息，並整理出他騷擾女性四套路和五場所，包括公園、停車場、廁所、內湖家和汽車後座，「每個被你強行硬上的女孩你從來沒帶過套，受傷的女孩還為此去看婦產科」。

小紅老師第一次開記者會時，檢方就表示，此案正嚴密關切中，目前尚未有被害人提告，若有或事證明確，將立即將NONO列被告調查。到昨天小紅老師宣布今午將赴台北地方法院提告，NONO都沒再發聲，維持當時「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省」17字聲明，期間未曾向任何人道歉，若如小紅老師所說受害者超過20人，比當年秦偉的八個人都多，而且採一罪一罰的概念，NONO恐怕面臨冗長司法訴訟。

黃子佼因性騷案全面停工，手上節目包括「婚禮歌手」、「未來少女」全數請辭，本來願意等他的「大老闆聯盟」製作單位在評估後，也做出換人決定，新主持人由王仁甫接手，預計7月6日進棚。

NONO至今未道歉，也沒再出面說明。（圖：摘自臉書）
NONO至今未道歉，也沒再出面說明。（圖：摘自臉書）

黃子佼 性騷

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