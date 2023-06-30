小紅老師告NONO害受傷女看婦科 黃子佼又一節目換人

小紅老師將按鈴控告NONO。（本報資料照片）

NONO遭網紅「小紅老師」出面指控後隨即暫停演藝工作，但並未針對爆料內容及向受害者道歉，經過連日等待，小紅老師昨再公布更多受害者資料，據悉，今午她將按鈴申告，讓一切進入司法程序；而停工多日在家休養的黃子佼 ，節目「大老闆聯盟」錄影在即，製作單位決定換人，由王仁甫接棒。

小紅老師21日召開記者會痛訴NONO性騷 ，當時並未直接提告，希望給他機會出面道歉，並一邊蒐集更多受害人證據，昨表示，「給你一周時間當人你不當，我只好喚醒你沉睡的記憶了」，以完整表格PO出更多受害者訊息，並整理出他騷擾女性四套路和五場所，包括公園、停車場、廁所、內湖家和汽車後座，「每個被你強行硬上的女孩你從來沒帶過套，受傷的女孩還為此去看婦產科」。

小紅老師第一次開記者會時，檢方就表示，此案正嚴密關切中，目前尚未有被害人提告，若有或事證明確，將立即將NONO列被告調查。到昨天小紅老師宣布今午將赴台北地方法院提告，NONO都沒再發聲，維持當時「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省」17字聲明，期間未曾向任何人道歉，若如小紅老師所說受害者超過20人，比當年秦偉的八個人都多，而且採一罪一罰的概念，NONO恐怕面臨冗長司法訴訟。