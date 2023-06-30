被影射常暗示約砲 吳慷仁：潔身自愛 像被咪吐

吳慷仁被影射是約砲慣犯，無奈發文回應。（圖：Netflix提供）

性騷擾 、感情問題在演藝圏連環爆，「靠北影視」臉書 社團也出現一篇文章，影射「W姓男星」，已有穩定另一半，卻經常對女性發出「暗示要約砲」的訊號。因點出的線索都跟吳慷仁符合，有粉絲到他的臉書留言：「慷仁撐住！」他親回：「不擔心。」

爆料中提到的W姓男星特質，除了有穩定交往對象，「給人一種實力派演員、不為主流低頭、非常努力的印象，總是演一些律師、檢察官 …等等正義的角色，身材又好，還有一點藝術家的憂鬱氣質。」、「現在，他願意公開放閃的穩定對象，便是一位有眾多廣告代言，並且，時常在媒體面前稱讚他為導師、對他表達崇拜之意的女演員。」

爆料又說，W姓男星在約砲成功後，讓女性以為收穫愛情，他卻開始保持距離，發文網友與他「分手」後，也陸續聽說其他女性指控對方用相同手法哄騙，「人數簡直可以組成一個聯盟了。」該網友坦言自己的故事不算「#MeToo」，但選擇爆料，是想告訴有相同經歷的女性「不是孤單一人」。

雖吳慷仁都符合特徵，但很坦蕩，粉絲喊：「加油！你的形象很好，希望不要沾上咪吐（#MeToo）風波。」他回：「比較像被咪吐。」後來發文表示，前陣子才知道「我夢見…」的意義，「當時大概理解…嗯…但現在更能夠懂其中含意了，原來那麼好用…」暗指該網友的發文都是「夢見」的。

吳慷仁深夜又發長文寫了上千字，提出五點質疑，並坦言自己「莫名認真了起來」。

吳慷仁提出的質疑中，首先對爆料者匿名發惡意內容「很感冒」；接著他認為，文中形容W約砲後不牽手是為保護對方，「真的很難說出口…太做作了…」第3點提出文中的「話術」太老派，自己看到都笑了；第4點他嗆「聯盟」說法，「那這樣感覺根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料。」「雖然我沒有很高尚但算有潔身自愛。」第5點他則表示很生氣，澄清演員根本不可能影響資方、製作方選角。

提出各種疑點後，吳慷仁忍不住嗆：「真的是睜眼說瞎話…雖然文中稱讚我身材好，氣質憂鬱，帥氣又浪漫，我也不原諒你，過分。」且掛保證自己根本不擔心涉及「#MeToo」爭議，「沒做過沒那麼擔心」。他認為這篇爆料更像是「私人恩怨」，「惹到一個只願意匿名的人…人家雜誌還會有照片看圖說故事，連圖都沒有也能寫那麼多…辛苦了。」