控廖峻性侵未遂 網紅「還原真相」廖峻兒提4疑點護父

李伊妍開記者會澄清曾被廖峻性侵未遂真相。(記者吳致碩／攝影)

網紅音樂家李伊妍指控資深藝人廖峻曾在2015年6月對她性侵 未遂，廖峻23日在兒子廖錦德陪同下，到警局報案表示將提告，李伊妍28日則在律師及媽媽陪同下，開記者會稱「還原真相」，詳述過程，又抖出也差點被秦偉性侵；廖錦德則開直播回應，提出4疑點護父。

李伊妍淚訴當時自己23歲，因家中變故要變賣小提琴，廖峻看她可憐，主動表示要借台幣15萬(約4830美元)，還說要引薦她演戲，但因李伊妍不會說台語，廖峻說要親自教她。但後來變調，第二次見面載她到無人小公園上下其手，拿出假陽具猥褻。

第三次見面，廖峻更將她反鎖在有冷氣的小房間，從胸部一路摸到下體，露出生殖器要求性行為，她哭喊拒絕，廖峻則惱羞成怒作罷，出小房間後，用辦公室電腦開佛經，要求李伊妍一起唸。後來廖峻跟李母說，李伊妍不適合走演藝圈，拿出手機 中有許多女星裸照，其中還有「風水世家」女星。

李伊妍曾私訊向廖峻道歉，並表示她指控的是人已「入獄去關」、「曾被火紋身」，暗示是秦偉。結果當時與廖峻對話的原來是李母，因李母曾親眼見到秦偉在教會小房間中，掏出生殖器，把女兒壓在床上。且廖峻曾幫助過她們，李母一開始不相信廖峻會對女兒伸出魔爪。

因廖峻有到警局報案，28日下午李伊妍也在律師陪同下到警局應訊，她也將提出證據反告。李伊妍說：「我希望他私下跟我道歉，我也不希望他難堪。」並表示她會出面說明，是因廖錦德一直發動網軍，讓她睡不好、吃不好，還要看精神科。