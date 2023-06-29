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索吻扔上床 陳建州再被女星郭源元控性騷

台灣新聞組／台北29日電
女星郭源元控訴也曾遭到黑人性騷。(取材自臉書)
女星郭源元控訴也曾遭到黑人性騷。(取材自臉書)

繼大牙(周宜霈)控告PLG執行長陳建州在香港飯店性騷擾後，有「微風女神」之稱的女星郭源元28日晚間也在臉書發文聲援「不想讓大牙只有一個人」，2000多字長文控告陳建州性騷。

大牙27日控訴，2012年和陳建州一同赴香港錄製節目時，在飯店房間遭陳建州「從背後環抱」甚至拉上床，險些遭到性侵，陳建州和妻子范瑋琪對此堅決否認，決定提告大牙並求償台幣1000萬元(約32萬1769美元)。

而28日晚間另一名女星郭源元於臉書發文聲援「不想讓大牙只有一個人」，她透露「身高將近170公分、體重55公斤」自認很大隻，不料卻遭陳建州在辦公室強抱、還要求親他一下；第二次甚至被陳建州用計載去家中，整個人被抱起往屋中深處走去，過程中甚至觸碰到陳建州私處，讓郭源元直呼「非常噁心」，最後因放聲大哭才逃過一劫。

郭源元表示2015年期間，在松菸辦公室遭陳建州強抱索吻，之後陳建州又藉故把她帶回家中，抱進房間還拋到床上，她嚇到無助大哭，原本她已經走出傷痛，但看到大牙因揭露陳建州惡行竟遭求償千萬，她決定站出來爆料，不想讓大牙單獨面對，對於郭源元的說法，陳建州剛透過經紀人回應「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

大牙說遭到性騷至今對她而言仍是一場惡夢，陳建州隨即發聲明反擊，但大牙也回應自己所說均為事實，認為公道自在人心，陳建州昨再度大動作發出聲明，向大牙提出民事訴訟，並和老婆范瑋琪共同向大牙求償台幣1000萬元，另外還要求大牙負擔訴訟費用，以及在臉書連續3天刊登道歉啟事。而對於陳建州強硬反擊，大牙昨也透過經紀人回應：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

另外「嘻哈男神」瘦子(陳昱榕)也被指涉性騷，對此，瘦子已對當時直播的葛斯齊和S小姐正式提出刑事告訴，而所屬公司「本色音樂」也表示，「針對21日晚上21:45，葛斯齊先生與S小姐針對本色音樂所屬藝人瘦子E.SO在直播中所提出的不實指控言論，對瘦子造成重大的誹謗與傷害，本色音樂已於27日正式提交刑事告訴狀給台北地檢署檢察官並已受理。」針對瘦子提告，葛斯齊則在臉書回應「尊重與支持。」

瘦子正式對葛斯齊提告。(圖：愛奇藝國際站提供)
瘦子正式對葛斯齊提告。(圖：愛奇藝國際站提供)
黑人陳建州遭控性騷。(圖：M'INT明潮提供)
黑人陳建州遭控性騷。(圖：M'INT明潮提供)
大牙日前指控黑人陳建州性騷。(取材自臉書)
大牙日前指控黑人陳建州性騷。(取材自臉書)

性騷擾 臉書 香港

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