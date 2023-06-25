摸她手、邀入房…台駐泰前代表涉性騷 秘書忍半年才控訴

抬駐泰國前代表莊碩漢涉性騷請辭。(本報資料照片)

中華民國 駐泰國 前代表莊碩漢駐泰未滿一年就請辭獲准，外交部主動發聲明表示，接獲駐泰國代表處疑似發生性騷擾 事件通報，立即主動展開調查，並經初步查證屬實後，基於「零容忍」的最高標準，即在第一時間要求莊碩漢辭職。

總統府21日發布駐泰國代表莊碩漢已准辭職，應予免職。據悉，這起性騷擾案被害人隱忍半年，就在駐菲律賓前代表徐佩勇對代表處女職員性騷擾案爆發後，該受害人才決心通報外交部，迫使莊碩漢在外館的爭議行為曝光。

據指出，莊碩漢去年12月與代表處秘書搭車到泰北出差數日，行車過程中，莊碩漢曾經伸手觸摸女秘書的手，讓對方感覺很不舒服，甚至在出差期間曾以討論泰北行程之便，請女秘書到他房間，但女秘書為了安全起見沒有配合。

另外，據了解，台灣駐泰國代表處前後有兩名女子與莊碩漢單獨相處時，也碰過類似遭遇，起初隱忍，不敢對外張揚；徐佩勇事件爆發後，徐因而遭解職，讓駐泰國代表處女秘書認為可以舉報自身遭遇，莊碩漢才趕忙請辭。

外交部前晚證實，莊碩漢因涉入性騷擾事件，經初步查證屬實，外交部基於零容忍的最高標準，在第一時間要求莊碩漢辭職。

外交部發言人劉永健昨指出，外交部是在6月上旬間獲悉駐泰國代表處發生疑似性騷擾事件，並主動調查，初步調查屬實後，第一時間要求莊碩漢辭職；莊是於6月11日提出辭呈，總統令6月21日公告准予辭職，外交部並於同日接到當事人正式提出申訴，外交部已要求莊碩漢盡速返台並接受調查。

劉永健指出，初步調查過程中有詢問當事人提供的人證、比對事發當時相關人士對話的截圖內容，經初步查證認定相關證人說法與當事人所述一致，認定性騷擾屬實。

莊碩漢：配合調查

不過，莊碩漢昨發出聲明，針對伸手觸摸女秘書一事，他說，當天在車上談及當事人的亞太經合會表現，及對泰國東亞司聯絡工作多所肯定，在懇談握手鼓勵時，如果握手造成不舒服，他深感抱歉；若在車上有任何逾矩行為，司機都看得到，歡迎司機作證。

莊碩漢並指出，有關進房審閱行程被拒絕一事，事實是請當事人（撰稿人）對隔天一大早的英文致詞稿進行校稿及修正，當事人經5分鐘校正及修正錯誤後便離去。

莊碩漢強調，有報導稱「有類似經驗者不只1人」，根本子虛烏有；此案已進入申訴調查程序，將配合調查，但本案迄今，尚未有人對他查察，希望接下來有充分陳述的機會。