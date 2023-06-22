涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

直播主「小紅老師」21日出面指控曾遭男星NONO(陳宣裕)性騷，且在她發聲後收到不少受害女性的訊息，人數逼近20名，其中甚至有性侵 案例，還有受害人當時僅是15歲的未成年少女。NONO一開始面對爆料堅決否認，透過經紀人稱自己「沒印象」，但終究難敵輿論壓力，21日在臉書 宣布即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，等於認了過去種種惡行。

受害者之一的「小紅老師」昨為其他受害女性發聲，表示NONO自2003年便開始對身邊女生性騷擾 ，除了摸腿揉胸，更誇張的是還有女生遭他性侵，有名女性透露，2015年NONO以送她回家為由，車子卻開進市民大道的地下停車場，「把我拉進去身障廁所，就在裡面進行了一切，無套中出。」事後她並未告訴任何人，但記得「他的手毛很長，腿毛也很長，那邊非常大，我記得非常痛....」，如今回想，還是會陷入鋪天蓋地的恐懼中，直言「這種惡人就該下地獄」。

另一名受害者則是被NONO帶回內湖家中毛手毛腳，還在車上強行進入，小紅老師轉述受害者說法「他說沒射出來就不算，說是在練習，當時害怕，整個傻住，這是2011年發生的，說這次放過你吧，還問她，我很大，你有看過這麼大的嗎？」更可惡的是當中還有年僅15歲的少女，也被他用相同手法侵犯，只是他顧慮對方還是處女，因此並未真正進入，現在受害人年近30，仍對當年往事歷歷在目，留下很深的陰影。