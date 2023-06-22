我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

記者林怡秀／台北22日電
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

直播主「小紅老師」21日出面指控曾遭男星NONO(陳宣裕)性騷，且在她發聲後收到不少受害女性的訊息，人數逼近20名，其中甚至有性侵案例，還有受害人當時僅是15歲的未成年少女。NONO一開始面對爆料堅決否認，透過經紀人稱自己「沒印象」，但終究難敵輿論壓力，21日在臉書宣布即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，等於認了過去種種惡行。

受害者之一的「小紅老師」昨為其他受害女性發聲，表示NONO自2003年便開始對身邊女生性騷擾，除了摸腿揉胸，更誇張的是還有女生遭他性侵，有名女性透露，2015年NONO以送她回家為由，車子卻開進市民大道的地下停車場，「把我拉進去身障廁所，就在裡面進行了一切，無套中出。」事後她並未告訴任何人，但記得「他的手毛很長，腿毛也很長，那邊非常大，我記得非常痛....」，如今回想，還是會陷入鋪天蓋地的恐懼中，直言「這種惡人就該下地獄」。

另一名受害者則是被NONO帶回內湖家中毛手毛腳，還在車上強行進入，小紅老師轉述受害者說法「他說沒射出來就不算，說是在練習，當時害怕，整個傻住，這是2011年發生的，說這次放過你吧，還問她，我很大，你有看過這麼大的嗎？」更可惡的是當中還有年僅15歲的少女，也被他用相同手法侵犯，只是他顧慮對方還是處女，因此並未真正進入，現在受害人年近30，仍對當年往事歷歷在目，留下很深的陰影。

而NONO於2013年和朱海君結婚，兩人育有一女，是否擔心爆料會影響到NONO家庭？小紅老師表示，NONO和朱海君交往多年，對於NONO的行為多多少少都知道，她相信這些爆料朱海君心裡早就有底，所以殺傷力不大，她認為應該不會影響到NONO的小家庭。

直播主小紅老師21日出面指控NONO性騷。（記者王聰賢／攝影）
直播主小紅老師21日出面指控NONO性騷。（記者王聰賢／攝影）

性騷擾 性侵 臉書

上一則

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

下一則

炎亞綸涉強制性交少年 檢方主動分案調查

延伸閱讀

台諧星NONO遭指揉大腿、拖廁所強暴 宣布停止演藝工作

台諧星NONO遭指揉大腿、拖廁所強暴 宣布停止演藝工作
懲戒法院前院長李伯道傳性騷提前退職 司法院啟動調查

懲戒法院前院長李伯道傳性騷提前退職 司法院啟動調查
中國女子遊馬爾地夫 控酒店管家性侵…警吃案？中使館介入

中國女子遊馬爾地夫 控酒店管家性侵…警吃案？中使館介入
懲戒法院前院長李伯道涉性騷 曾被譏恐龍法官

懲戒法院前院長李伯道涉性騷 曾被譏恐龍法官

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費