偷拍未成年性愛片 炎亞綸恐觸法 最重關7年

（圖：健康醫療網提供）

台37歲男星炎亞綸 日前遭指控強迫未成年者發生性關係，甚至偷拍影片的醜聞。針對相關控訴，台灣衛生福利部保護服務司司長張秀鴛受訪表示，根據被害人指控的內容來看，關鍵字是「未成年」、「強制偷拍」以及「性影像外流」，這3點已經構成「兒童及少年性剝削防制條例」的要件，最重恐關7年。

網紅「耀樂」控訴，自己16歲時在非自願的情形下，與炎亞綸發生關係並拍攝性愛畫面，影片外流後對方只拿幾萬塊台幣生活費打發，並威脅若爆料就要請黑道解決。炎亞綸隨後坦承兩人曾交往過，但私密影片並非本人流出，對此表示道歉。而炎亞綸所接下的台東熱氣球嘉年華演出，也遭台東縣府交通觀光 處撤銷。

拍攝兒少性影像、妨害性自主均為「非告訴乃論罪」

衛福部保護司官員表示，《兒童及少年性剝削防制條例》中明訂，拍攝、製造兒童或少年之性影像等行為，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金；若以招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金；以強暴、脅迫、藥劑、詐術等違反他人意願，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像等行為，可處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

如有強制性交行為，恐已觸犯《刑法》221條「妨害性自主罪」，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。

藝人疑似犯下的兩項罪行均為「非告訴乃論罪」，司法警察 機關知悉後，照理要立案調查，追訴期為20年。行為犯罪須由檢警調查蒐證才能定罪，一切調查、起訴權力仍應交由檢警，媒體及各界都不應妄下定論指揮辦案。

根據保護司統計，兒少性剝削案件中，每100件就有87件屬於影像相關的性剝削事件。張秀鴛提醒被害人若發現自己的性影像未經同意遭外流，建議不動聲色快速截圖保留證據，包括群組名稱、散播者的帳號名稱、影像被張貼的網址、網站名稱，並向「性影像處理中心」提出申訴，若發現兒少性影像，亦可直接向該中心檢舉，後續會有相關司法協助與專業社工介入，政府也會補助相關心理諮詢及創傷輔導。

「這是愛？還是傷害？」親密關係6大精神暴力

親密關係暴力普遍存在於世界各國，不僅對被害人身心帶來莫大影響，所造成之 醫療成本及社會成本亦相當高，是需要關注的人權及公共衛生議題。在台灣， 19％民眾曾遭受精神暴力，8％遭遇肢體暴力，5％遭受性暴力。

同性伴侶受暴後求助人數逐年增加，光2022年就多達56497人次通報遭受親密關係暴力。暴力樣態以58％肢體暴力及48％精神暴力為主，例如威脅出櫃、要分手就以自殘威脅是常見的暴力樣態。另外，精神暴力及跟蹤騷擾之樣態也增加許多，顯示民眾對暴力之覺察已從「看得見」的傷，同時包含「看不見」的傷。

實務上發現，親密關係暴力初期常以精神暴力樣態出現，但因精神暴力不會造成可見之身體傷害，往往被忽略、淡化，錯失及早介入之時間。精神暴力極其隱微，除了多在私領域發生，不易察覺，更因為親密伴侶間有各種情感與身體的連結，愛與傷害之間的界線變得模糊，衛福部保護司呼籲社會大眾認識、瞭解並重視精神暴力及其帶來的傷害，提升眾人對此議題之關注、覺察與反思。

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資料來源：健康醫療網

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