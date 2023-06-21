抖音男神控偷拍性愛片 炎亞綸認了：我偏差

炎亞綸認了感情風波。(記者王聰賢/攝影)

炎亞綸 先前被爆有感情糾紛，如今又有人出來爆料。有「抖音男神」稱號的網紅耀樂，2018年流出性愛影片，他20日控訴性愛片是炎亞綸拍的，他當時只有16歲，聲稱被炎亞綸偷拍後外流影片，最後還被始亂終棄，更爆料：「我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我。」

耀樂在性愛片外流後休學3年，沉寂一段時間，近來台灣Me Too話題正熱，他今在IG指控炎亞綸罪行，表示「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線，我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了」，沒想到之後卻還是流出性愛影片。

耀樂說：「2018年的中秋節前夕，我永遠記得我人在北京工作時，收到一條條的私訊，我跟你的性愛影片被傳播出去了，當下我很生氣、很憤怒、很無助，你卻只告訴輕描淡寫的說你也不知道怎麼出去的，還告訴我中秋節媒體不會上班，要我放心這件事情你會處理好。」

但他發現事情沒有處理好，炎亞綸給了幾萬塊打發他，耀樂稱自己手上都有對話紀錄跟證據。「我又很怕他其實對很多人也這樣子，重複利用他人的愛與明星的光環，我真的真的承受不住了，這件事情5年，這次輪到你出來站在前面了⋯」

炎亞倫則在臉書回應：

「謝謝耀樂願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈。對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己。

當時和耀樂的交往是我相當珍惜的一段感情。在台北唸書不容易，所以當時幫他找了房子，並支付房租，這就是我會做的。也因為時常需要出國工作，聚少離多，我也會支付機票讓他來找我，一切都是情侶間應該有的樣子。

交往過程中必然有爭吵，必定有出言不遜的時候，人在感情中總不會都是完美無瑕的，尤其是當時習慣在戀愛裡扭曲的自己。當時的我疏於溝通，也疏忽了太多事情，沒有能力也沒有智慧好好處理分手。

對於這樣不成熟的自己，很謝謝耀樂並沒有因此跟我斷絕往來。我們一直都有斷斷續續的聯絡，給予彼此支持。我們上次聯絡是去年2022年9月，你請我幫你宣傳一項投票活動，身為一個朋友，我當然很自然地答應了。

2018年，週刊事件爆發，同時間有許多我的私密影像在網路上被流傳，但那些並不是我主動外流的——這些照片影片，當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機 的時候被外流的。為此，我也以當時最大的能力，請律師協助下架影片。

這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉濳的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。

要我重新面對一次當年面對過的錯誤，我心甘情願，因為這些都是我，沒有這些也不可能讓我大徹大悟。

這件事是我自己個人感情處理不好的結果，再次跟大家說一聲對不起，做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程。

我知道我該面對、不逃避，直接看著自己腐爛的內在才能將腐肉清除，面對自己的扭曲才能將扭曲導正。

如今，即便是面對各種的訪問，我也從來都是帶著我珍惜重生的這份感激往前走，努力完成能完成的目標。我是真心悔過、誠心面對自己，不想再辜負自己，辜負給過我溫暖和關心的每一個人，這就是現在的我。

如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。

吳庚霖」