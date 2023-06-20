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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

遭影射伸狼爪 徐乃麟、NONO都否認

台灣新聞組／台北20日電
徐乃麟否認性騷。(取材自臉書)
徐乃麟否認性騷。(取材自臉書)

大咖性騷黑歷史紛紛被爆出，有網友在臉書指控多年前「徐姓一線大牌主持人」趁泡溫泉時摸她大腿，甚至半夜跑到她的房間跟她借筆，種種行徑讓她相當害怕，直到現在都還有陰影。

該名女網友在臉書表示，多年前她在影視製作公司工作，負責撰寫綜藝節目腳本，有次節目到綠島出外景，她和徐姓主持人到海底溫泉泡湯，「也許是夜太美，也許是酒精作用，在溫泉水面下，我感覺到他在我大腿上的撫摸」，她默默換了位置，沒想到對方還是跟了過來，沒有打算停止。

由於圈內徐姓主持大哥只有徐乃麟，對此，剛徐乃麟透過經紀人表示「這輩子就只有30多年前去過綠島一次，只記得和陶晶瑩去錄《頑皮家族》，節目因為要錄潛水內容，行前還特地到中影學潛水，錄影過程很順利。」表示自己並非爆料中的男主角。

昨再有網友接力爆料，指10幾年前踏入演藝圈時，幸運被選上某節目班底，不料卻遭某男星伸出狼爪，藉口要送她回家，卻在車上伸手解開她內衣揉胸，還企圖拉下她的底褲，熊抱她在大腿上用力磨蹭，她當下只能不停求饒，完事後還摸她大腿笑說「一回生，二回熟」，一句道歉的話都沒有，至今想起仍讓她感到相當恐懼。

該網友表示，當時她是個小模，是某節目班底，該藝人進棚時跟她要電話，她太緊張所以直接給出去，錄完節目後，對方藉口要載她回家，沒想到車子卻開到大稻埕，「一下車後，沒經過我同意先是抱了我一下，後來突然開啟後座車門把我拉了進去，我還沒來得及反應，已經被他整個魁梧的身體壓在後座」，她雖反抗，對方仍瘋狂親吻還伸手揉胸，甚至企圖脫掉她的底褲，將她熊抱坐在他大腿上用力磨蹭，她只能不停求饒拜託，最後對方才肯鬆手。

由於該網友在文中提及老婆是知名台語歌手、副業賣雞排，以及搞笑藝人等特徵，被認為指的就是NONO，NONO則透過經紀人表示「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會承認，但沒有印象的事怎麼回應！」否認爆料內容。

藝人NONO也被指控涉嫌性騷。(本報資料照片)
藝人NONO也被指控涉嫌性騷。(本報資料照片)

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