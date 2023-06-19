宥勝人設翻車 林心如不敢置信 黃子佼避談快閃

陳昊森(左起)、家家、林心如、周興哲、戴愛玲、章廣辰18日一起出席新節目記者會。(記者吳致碩／攝影)

林心如 參與製作的實境節目第二檔「光開門就很忙了」即將播出，她18日與周興哲、陳昊森、章廣辰、家家和戴愛玲一起出席記者會，面對過去合作過的宥勝 鬧出性騷擾 醜事，林心如還沒掌握來龍去脈，跟著打聽「他做了什麼」。但記者會結束時她得知宥勝認錯道歉，一臉震驚瞪大眼睛，感嘆做事真的要謹慎。

林心如過去傳出拍攝「還珠格格」期間，被周杰的舌吻演技嚇到。她昨被問到性騷擾相關問題，坦言以前沒拍過吻戲，所以比較緊張。除此之外，她出道至今沒遇過性騷擾，「一般工作完就各自回家，沒太多交集。我自己的界限也很明確，有不舒服的感受不會容忍，但我真的沒有遇過。」

對於宥勝鬧出性騷擾，林心如回想跟宥勝合作「她們創業的那些鳥事」，兩人交集不多所以不熟，「我自己沒有不舒服的情形，每個人感受程度不同，所以尊重很重要。」她也藉此呼籲：「大家如果在職場上遇到性騷擾，不分男女，真的不要自己吞忍，搞到自己看精神科，這樣很可憐。」

而過去和宥勝畫清界線的黃子佼 ，正巧是這場記者會的主持人，他已經耳聞風聲，主持完後立刻快閃離場，避答宥勝尷尬問題。