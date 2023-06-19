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黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

被揭性騷慣犯 藝人宥勝道歉：不會逃避

記者陳慧貞／台北19日電
宥勝也被指控曾對女性工作人員性騷。(本報資料照片)
宥勝也被指控曾對女性工作人員性騷。(本報資料照片)

性騷事件連環爆，18日有網友在臉書發文揭露某位「形象非常好的好爸爸」男演員對身邊女性工作人員「抓揉胸部」、「舔耳、脫內衣」，甚至在經紀人老婆懷孕期間也未收斂，對女員工伸魔爪背後環抱，兩名網友指控文中雖未指名道姓，但各種條件指向宥勝，宥勝也認了性騷並發文致歉：「面對曾經犯過的錯，我不會逃避，真的真的，很對不起。」不過目前尚未提出具體作法。

兩名曾任職宥勝公司的女員工發文指控，一名網友指「形象非常好的好爸爸、還遷移到台中讓小孩讀書」的男演員，曾經在公司聚會後，網友因沒喝酒負責開車送所有人回家，由於是男藝人的車，在最後車內僅剩她與男藝人時，對方竟伸手抓揉對方的胸部，直到女方大聲喝斥才停止。

另一名女網友則爆有女同事被宥勝以借洗手間為由，進入到女方家中，還直接跨坐到她身上「強吻、手伸入上衣解開內衣」，沒想到在女同事提醒後，類似事件竟發生在自己身上，在辦公室一處私人空間中，指該男藝人開擴音與投資方談事時，「他從我身後突然的環抱住我」，且同樣動作連做兩次，女網友表示對方總能在事後表情若無其事離開，但遭受到性騷的女員工「每次看到他的新聞，那種滿滿噁心感還是會湧現」，甚至感到莫名不安，在內心造成極大陰影。

宥勝向來給外界陽光健康、好爸爸、好老公形象，經前女員工們一爆，瞬間人設翻車、形象崩毀，他也在新聞爆出後，火速發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起，面對曾經犯過的錯，我不會逃避，真的真的，很對不起。」道歉文一出，大批網友湧入他的粉絲頁，痛批「太失望了」、「噁到吐」，甚至要求他「退出演藝圈」。

宥勝 性騷 投資

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