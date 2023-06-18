「原住民歌王」萬沙浪過世 享壽74歲

萬沙浪。(本報資料照片)

74歲的資深藝人萬沙浪傳出18日清晨5時28分離世，外甥在臉書發文證實死訊。

萬沙浪70年代演唱電影同名主題曲「風從哪裡來」而走紅，之後陸續唱了不少經典歌曲，如「愛你一萬年」、「娜魯灣情歌」等，本身是卑南族的他，當時被封為「原住民 歌王」。

萬沙浪在1987年赴中國大陸發展，並於央視春晚登台演唱，不僅在大陸打開知名度，更一路紅到東南亞，不過後來因為時局變化，他慘遭全面封殺，他得扛起一家6口生計，賺到的工作收入全寄回台灣養家，經濟壓力壓得他喘不過氣。

萬沙浪因此將錢拿去投資，卻賠光畢生積蓄，不料熬過長達八年禁令回到台灣，妻子卻已經變賣家產，帶著四個孩子遠赴美國定居，讓他受到很大的打擊。

1997年萬沙浪與朋友聚會時，不慎摔下樓梯傷及腦部，智力下降，生活無法自理，2015年兩度中風 又罹癌，導致半身癱瘓，只能依賴鼻胃管進食，2017年又經歷免疫失調，由於他的子女都在美國生活，無法申請低收入 戶資格，因此他每月只能靠著4700元台幣（約153美元）身障補助度日。

2020年他再因腎臟相關癌症復發及中風，兩度進出加護病房，去年已無法說話的他，又不幸確診新冠肺炎；病痛纏身的他今晨卸下病痛，結束他原住民歌王的傳奇一生。