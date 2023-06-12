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藍議員遭台名嘴朱學恒2度強吻 記者會曝光18秒「認錯音檔」

台灣新聞組／台北12日電
北市議員鍾沛君遭朱學恒二度強吻，鍾沛君在沈寂多日後今天舉行記者會，記者會上一度落淚。(記者余承翰／攝影)
北市議員鍾沛君遭朱學恒二度強吻，鍾沛君在沈寂多日後今天舉行記者會，記者會上一度落淚。(記者余承翰／攝影)

台北市國民黨籍議員鍾沛君日前在臉書控訴，名嘴朱學恒去年8月在一場飯局中對她2度強吻，朱事後也在臉書承認有性騷；鍾沛君在沈寂多日後，台北時間12日舉行記者會，公開18秒朱學恒的認錯音檔。

鍾沛君公開朱學恒在去8月19日傍晚，朱學恒在律師事務所認錯的音檔，音檔中朱學恒說「我完全明白，你不要認為我完全明白是不對的，我想其實我都要跟你們道歉，但沒關係，我知道你們要的東西，我先寫給你們，你不一定滿意再跟我說。」

鍾沛君表示，朱學恒多月前兩度對她進行性騷擾，她不是最後一個，她知道還有許多女性受害，只是騷擾的程度輕重不一，但她不是當事人，在沒有他們授權下無法代為揭露；但如果檢方或法院要進一步調查，在確保她們的權益下，她很樂意提供。她自期自己不是受害人，而基於民代角色想為受害者發聲，為她們繼續奮戰者，「這個想法一直不變」。

在鍾沛君召開記者會前，朱學恒12日赴台北地檢署告發自己，並在臉書貼出刑事告發狀，「本人身為公眾人物，當負起所有應負之責任。本人願主動面對司法調查，祈藉由 鈞署之偵查，早日還原事實，平息社會紛爭，及對受害人做出適當之補償，故依法提起對自己之告發」。

鍾沛君再次痛批朱學恒「毫無悔意」，這麼多月來，他本有許多機會向檢警自首，並透過他們共同的朋友「誠心向我道歉」，但朱沒有，只一味避重就輕，且有意圖不斷靠近她，一味測試她的底線；從朱的的刑事告發文的舉動可知，「他謹慎切割，枉費大家的信任與期待」。

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