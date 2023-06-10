台灣前駐菲代表徐佩勇否認摟抱強吻女秘書 擬對爆料提告

台灣前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)

台灣前駐菲律賓代表徐佩勇遭指控性騷擾 菲籍女秘書，他10日透過律師發表聲明指出，確曾在言詞上有令女秘書感到不舒服之處，事後深感懊悔及歉疚，並向女秘書道歉，女秘書亦接受致歉，但摟抱、強吻等攻訐之詞，均非事實。

律師顏文正10日代表徐佩勇發表聲明，聲明指出，媒體報導及批踢踢實業坊（PTT）上爆料疑似性騷擾一事，並非事實，已嚴重傷害其名譽。

聲明指出，徐佩勇確曾在口頭言詞上有令女秘書感到不舒服之處，事後間接得知女秘書有不舒服感覺後，深感懊悔及歉疚，並當場向女秘書道歉，女秘書也接受致歉。

聲明指出，媒體依據批踢踢實業坊上有心人士爆料所說的摟抱、強吻、脫衣、觸摸私處等各種攻訐之詞，均非事實。為免各界受不實爆料誤導，以訛傳訛，因此代為澄清。

聲明指出，徐佩勇將對爆料人士及未經查證即對外報導媒體提出妨害名譽告訴。

聲明指出，外交部一向重視性平，對性騷擾事件零容忍，徐佩勇事後已經坦然接受外交部停職調查。

徐佩勇於2018年6月30日派駐菲律賓，外交部昨晚回應此案表示，4月間獲悉後認為事關重大，已立即依相關規定採取處置措施，將徐佩勇解職並調部，現正進行調查中。