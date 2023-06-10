我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

台灣前駐菲代表徐佩勇否認摟抱強吻女秘書 擬對爆料提告

中央社／台北10日電
台灣前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)
台灣前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)

台灣前駐菲律賓代表徐佩勇遭指控性騷擾菲籍女秘書，他10日透過律師發表聲明指出，確曾在言詞上有令女秘書感到不舒服之處，事後深感懊悔及歉疚，並向女秘書道歉，女秘書亦接受致歉，但摟抱、強吻等攻訐之詞，均非事實。

律師顏文正10日代表徐佩勇發表聲明，聲明指出，媒體報導及批踢踢實業坊（PTT）上爆料疑似性騷擾一事，並非事實，已嚴重傷害其名譽。

聲明指出，徐佩勇確曾在口頭言詞上有令女秘書感到不舒服之處，事後間接得知女秘書有不舒服感覺後，深感懊悔及歉疚，並當場向女秘書道歉，女秘書也接受致歉。

聲明指出，媒體依據批踢踢實業坊上有心人士爆料所說的摟抱、強吻、脫衣、觸摸私處等各種攻訐之詞，均非事實。為免各界受不實爆料誤導，以訛傳訛，因此代為澄清。

聲明指出，徐佩勇將對爆料人士及未經查證即對外報導媒體提出妨害名譽告訴。

聲明指出，外交部一向重視性平，對性騷擾事件零容忍，徐佩勇事後已經坦然接受外交部停職調查。

徐佩勇於2018年6月30日派駐菲律賓，外交部昨晚回應此案表示，4月間獲悉後認為事關重大，已立即依相關規定採取處置措施，將徐佩勇解職並調部，現正進行調查中。

性騷擾

上一則

柯文哲、郭台銘都在高雄 是否二度「海誓山盟」受關注

延伸閱讀

台名嘴朱學恒涉性騷被送「親藍名嘴」花籃 暫停所有節目

台名嘴朱學恒涉性騷被送「親藍名嘴」花籃 暫停所有節目
隱隱約約有聽說…前駐菲代表遭爆性騷 台商盼慰問當事人

隱隱約約有聽說…前駐菲代表遭爆性騷 台商盼慰問當事人
「把妳當貓寵」台大學男助教性騷擾女學生 丟飯碗

「把妳當貓寵」台大學男助教性騷擾女學生 丟飯碗
網控台駐菲大使性騷秘書、吃案 台外交部：解職調查中

網控台駐菲大使性騷秘書、吃案 台外交部：解職調查中

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打