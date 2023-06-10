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曾喊頭痛隔天昏迷 趙建銘弟腦瘤破裂驟逝

記者邵心杰／台南10日電
趙玉柱上月假釋出獄，次子趙建勳（右）趕來載父親回家，沒想到前天傳出趙建勳過世消息。（圖／民眾提供）
趙玉柱上月假釋出獄，次子趙建勳（右）趕來載父親回家，沒想到前天傳出趙建勳過世消息。（圖／民眾提供）

前總統陳水扁親家趙玉柱上月向矯正署申請假釋，當時由阿扁女婿建銘胞弟趙建勳負責接父親出獄，未料趙建勳前天驚傳因病過世，疑與腦動脈瘤出血有關，安南醫院神經血管介入手術室主任張哲肇說，腦動脈瘤一旦出血，典型症狀為爆炸性頭痛，約近三分之一病患到院前無生命跡象。

現年50歲的趙建勳突然過世，趙的妻子難以接受，面對親友致意，趙妻仍難掩悲傷神情，抱著親友痛哭。親友說，趙建勳7日在家直喊頭痛，卻未警覺是腦部出問題，吃了一顆普拿疼止痛後緩解，還與家人共進晚餐。

據了解，趙建勳前天起床感到不適，中午妻子發現丈夫昏迷，趕緊送往奇美醫院，經診斷是腦部動脈瘤破裂，而趙還曾是該院醫師，全院出動多名醫師會診，裝上葉克膜施救，傍晚仍告不治，但趙不知自己有動脈瘤。

張哲肇說，腦動脈瘤好發於40至50歲以上成年人，與抽菸、血壓控制不佳有關，而紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或多囊性腎病也有較高發生率，腦動脈瘤算是不少見的腦血管病變，在未破裂出血前，通常無任何症狀。

張哲肇表示，腦動脈瘤破裂出血通常造成所謂蜘蛛膜下出血，其中最為典型症狀為爆炸性頭痛，病患通常主訴如被雷擊般的頭痛，一旦出血，約三分之一病患即使送醫，仍因併發症如再出血或腦血管痙攣，導致最終死亡或重度失能，僅有不到一半的病人有機會藉由「開顱夾閉手術」或「經血管內栓塞術」，避免再次破裂出血。

手術 血壓 併發症

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