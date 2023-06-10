14歲就懂生意經 三花創辦人88歲病逝

三花棉業董事長施純鎰。（本報資料照片）

多次穿著自家產品在廣告中登場，並創造出「我把關，你品管」、「你們需要的，三花都知道」等經典台詞的三花棉業創辦人施純鎰，8日因病辭世，兒孫至親隨侍在側，享壽88歲。

本報系聯合報報導，三花棉業為台灣在地經營老牌子，本業主要經營毛巾、襪子及平口褲、內衣等。根據維基百科介紹，三花棉業目前已轉為集團式經營，以三花集團為整合統稱，關係企業包含有三花生活館、三花樂齡館、三花加油站 、三花日式料理，另有主掌公益活動的三花基金會、闡述襪業歷史的三花博覽館。

另據今周刊報導，施純鎰創業的歷程，要從1950年說起，剛滿14歲就得騎著腳踏車到處做生意，每天從林森北路到中山北路、重慶北路沿路賣手帕與襪子。從「天光」賣到「暗暝」，不僅勤勞，且施純鎰小小年紀就深諳生意經，他跟別的賣襪郎不同，施純鎰大方且慷慨，店家即使不買貨，他照樣登門拜訪，而且送襪子給對方免費穿，之後店家變朋友，一打、二打地訂貨。

他很清楚，做業務不僅要敢給也要敢衝，當時他還懂得在夏天時先批足冬天的襪品，等到冬季需求暴增時，他就有充足貨源。

施純鎰34歲時創立三花棉業，以三朵花的標誌發想，創造出第一雙三花棉襪。過去受訪時也曾提到，每天晚上都會穿著自家的襪子睡覺，每款至少穿半年以上，確定品質後才能生產，可說是最嚴苛的「試穿員」。

施純鎰每天上午8點準時到公司報到，在接受今周刊專訪時曾說過，「有一天我死了，一定要員工帶著我的棺木把所有工廠繞過一圈，巡視完才能放心！」