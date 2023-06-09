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盧秀燕也「Me too」自曝當市長拍照被摸臀 狠瞪色狼

記者陳秋雲／台中9日電
台中市長盧秀燕8日答詢，驚爆即使她擔任市長，合影時仍被人伸手摸臀，她馬上直視，讓對方無地自容。（記者陳秋雲／攝影）
台中市長盧秀燕8日答詢，驚爆即使她擔任市長，合影時仍被人伸手摸臀，她馬上直視，讓對方無地自容。（記者陳秋雲／攝影）

台中市長盧秀燕昨在議會答詢時驚爆，即使她擔任市長，在合影時，竟有人把手故意放在她的臀部，她發現後轉身直視對方，男子臉色大變，無地自容。她說，擔任記者期間也碰過性騷擾，甚至在等紅綠燈時都曾有人語言騷擾，她大喊「大色狼」、「貼他標籤」，不良意圖的人不等綠燈就落荒而逃。

台中市議會昨進行市政總質詢，市議員黃健豪指出，「Me too」風潮讓更多人敢站出來說自己也是受害者。 他問盧秀燕用什麼態度面對？盧表示，市府法制局將開辦「性平友善專科法律諮詢」服務，6月14日起每月單周三下午進駐中市府專科法律諮詢室，提供諮詢。

盧秀燕說，她是六都唯一女性市長，一定要當受害者的後盾，如果市府有類似狀況，一定要讓她知道、處置。

盧秀燕也驚爆，性騷擾事件常常只有彼此心知肚明，很難取證，通常是受害人擔心舉發會被貼標籤、丟工作，採取隱忍，反讓色狼食髓知味，更加大膽。她驚爆，即使現任市長，在合影拍照時，曾有人趁大家調整位置，互相推讓時，把手放在她背後、偷摸她的屁股，她說，這不是個案，不只碰過一次。

盧秀燕說，她感覺不對，隨即轉身面對此人，直視著意圖不良的男子，對方曉得已被發現，臉上出現訕訕表情，知難而退。

盧秀燕說，以前她擔任媒體記者時，在紅綠燈等待線上也有人對她碎碎念，以語言騷擾，且用語不堪，她隨即大罵「大色狼」，她說，不怕別人用異樣眼光貼色狼標籤，讓他落荒而逃。她說，早期年紀輕時難免有些害怕，所以完全可體會受害人的心境。她說，一定會當受害者的後盾，不要這樣就算了。

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